逸葵樓│將獲自由居民嘆：開心到流淚　禁足期間腐乳、辣椒醬伴飯

葵涌邨爆發嚴重疫情，連日逾300多宗確診，三幢大廈圍封多日強檢，其中最先實施禁足的逸葵樓將於明日（28日）解封，居民得悉將重獲自由直言「開心到流眼淚」，稱一連七日被困家中感到相當辛苦，只能每日加強清潔及消毒門窗。居民又指家中已「無哂嘢煮」，後期更要以煎蛋配腐乳、辣椒醬伴飯，明日解封後會與兒女外出「食好嘢，呼吸吓自由空氣」。



葵涌邨爆發嚴重疫情，至今累計確診個案超過300宗。（歐嘉樂攝）

逸葵樓居民余小姐得悉大廈明日解封，表示「好開心，開心到流眼淚」，她直言七日禁足期，需留於家中相當辛苦，「未試過咁困住，我哋做慣嘢，一唔做嘢周身都唔掂」，只能每日用稀釋漂白水加強清潔及消毒門窗，每日除了檢測，只有領取飯盒及掉垃圾時會開門，亦沒有與鄰居交談，「如果我哋有病傳比人就唔好，人地有病傳比我哋更加唔好」。

余小姐又直言，禁足期間未見過有人員到大廈走廊消毒，「架𨋢都係有人嚟檢測先噴吓」，更有不少垃圾堆積大堂。另外她又曾因家中日常用品不足，打算致電相關部門求助，惟電話一直無法接通，嘆只能「眼淚在心裡流」。加上家中食物已經幾乎清空，後期而飯盒間中較遲派發時，只有「食腐乳、辣椒醬，煎隻蛋送飯」，但坦言其他地區疫情亦嚴重，人員人手不足亦「無辦法」。由余小姐提供的圖片可見，政府提供的飯盒包括叉燒咸蛋飯、豬扒飯，今早的早餐亦有菠蘿包、漢堡扒、香腸及魚蛋等。

余小姐慶幸自己及家人均無恙，老闆向她稱如解封後可即時上班，「檢測清楚就得」，明日打算與兒女外出「食好嘢，呼吸吓自由空氣」。

▼1.27 葵涌邨情況▼

