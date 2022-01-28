網紅「玻璃朱」涉酒後駕駛被捕　撞傷男途人　汽車遭扣查

飲食界網紅、藝人「玻璃朱」朱庭萱涉酒後駕駛被捕，今（28日）凌晨1時左右，一輛私家車在灣仔天樂里與軒尼詩道交界時，撞傷一名橫過馬路的菲律賓漢，47歲女司機證實酒精呼氣測試超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕。據了解，涉案女司機為朱庭萱，其平治私家車已被扣留於鰂魚涌汽車扣留中心待進一步檢驗。



菲裔男傷者現年54歲，腰背及腳部受傷，被送往律敦治醫院治理。事發於凌晨近1時，一輛私家車沿灣仔道東行，其間懷疑違反交通標誌左轉入天樂里，駛至天樂里與軒尼詩道交界時，菲律賓漢正在橫過馬路，私家車收掣不及將他撞倒。

「玻璃朱」在IG不時上載性感照。（網上圖片）

根據警方資料，涉事私家車女司機姓朱（47歲），即場接受酒精呼氣測試後，證實超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕，暫准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。《香港01》得悉，涉事私家車女司機為朱庭萱，記者今晨到警方位於鰂魚涌汽車扣留中心查看，發現一輛白色平治房車，車牌與朱庭萱的平治肳合，記者亦正向朱庭萱查詢。

聲稱與宗澤拍拖5個月

朱庭萱（Bonnie），為煮食博客「玻璃朱城」主筆，故被稱作「玻璃朱」。朱庭萱原是金利豐證券副總裁，跟娛樂圈不少藝人稔熟，她在個人網誌發表文章，同時是飲食界KOL，稱是李家鼎的徒弟，廚藝了得，曾出三本食譜包括《星級菜自家煮》、《煮廚教你煮》和《星級菜簡單煮》。

在感情方面，朱庭萱曾在個人網誌自稱跟黃宗澤拍拖5個月，可惜最後分手。去年5月，朱庭萱出席港台《視點31》節目時承認自己與不少「藍營」藝人如楊明公開撐警後沒有工作。