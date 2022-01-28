IT公司老闆交易泰達幣　買家疑受騙聘黑幫禁錮圍毆兩日　警拘3人

繼去年11月發生泰達幣綁架勒索3000萬元巨款案件後，深水埗再發生同類型案件。57歲男子支付60萬元予一名IT公司老闆投資泰達幣，數個月後沒取回任何款項，懷疑受騙，心生不忿，遂付錢聘請黑幫，意圖報復索錢。他藉詞邀事主到公司談生意，數名惡煞現身禁錮毆打事主，搶去其財物、提款卡及密碼，合共約2萬元，再逼他致電家人籌集60萬元來還款。匪徒為逃避警方追查，曾駕車轉移事主至大角咀及深水埗的唐樓廢棄單位，期間更用雜物重擊事主頭部。警方接獲事主親友報案後，迅即拘捕3名男子，包括兩名主腦及一名骨幹，並救出被禁錮逾50小時、滿身傷痕的男事主。



▼▼疑犯被帶至案發地點重組案情▼▼

據了解，男事主為一名姓郭53歲IT公司老闆，現時未婚，與胞弟同住。被捕2名主腦分別為姓梁57歲男子及姓莊40歲無業男子。梁男經營健康食品公司，在荔枝角一工廈設有約200呎辦公室，他沒有黑社會背景，但與江湖中人有來往，並與有黑社會「14K」背景的莊男關係友好。

消息指，事主認識梁男數年，數個月前向他推銷，指自己在國內有合作伙伴，有門路買賣泰達幣，但回本獲利需時。梁男認為有利可圖，遂給了60萬元款項，惟數個月後仍未收回本錢，亦沒獲得任何利潤，60萬元不翼而飛，頓起疑心，質疑事主意圖行騙，於是暗中聯絡莊男，著其召人馬幫助索回款項。他先支付了數千元「水腳」，事成後再給20萬元報酬。

▼▼深水埗藏参地點▼▼

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周一（24日）晚上，梁男相約事主到荔枝角辦公室見面，藉詞指有朋友想投資，事主不虞有詐，單人匹馬應約，詎料屋內早已有至少5名大漢守候，對他拳打腳踢，更搶去其身上的物品，包括手機、手提電腦、平板電腦、3張銀行提款卡等，更逼令他交出提款卡密碼，事主共損失約2萬元。匪徒仍不知足，要求事主致電胞弟索取60萬元贖金，惟胞弟以為是詐騙電話，故未有交錢，反而報警求助。

匪徒沒取得贖款，但估計事主開公司及買賣虛擬貨幣，定必腰纏萬貫，故未有放人。為了逃避警方追查，駕車將事主押至大角咀福澤街24至30號一唐樓的廢棄單位內，繼續對其施暴。後來又將事主轉移至深水埗通州街308號一唐樓廢屋，其間曾用雜物擊向事主頭部，導致他頭破血流。

由於事主遭人禁錮，一直未有露面及上班，公司同事擔心他遭遇不測，亦報警求助。警方先後接獲報案，認為案情嚴重，交由西九龍總區重案組接手調查。人員於周三（26日）上午追查事主下落，並鎖定第一個禁錮地點，派員到荔枝角的工廈單位調查及拘捕梁男。有人報稱付錢請人禁錮，惟不曾動手傷人。警方繼續追查後，再於秀茂坪區拘捕莊男。

▼▼大角咀及荔枝角藏参地點▼▼

事主遭禁錮50多個小時 被打至「爆缸」

警方其後尋獲事主的藏参地點，於周三（26日）晚上趕至深水埗廢屋內，救出傷痕累累的事主，惟看守的匪徒疑早已收到消息，逃之夭夭。事主當時已被人禁錮50多個小時，身體多處瘀傷，更被人打至「爆缸」，虛弱無力，無法自行逃生，惟幸仍然清醒，由救護車送往廣華醫院治理。警方於昨晚（27日）再於深水埗再拘捕一名38歲無業男子，為案中骨幹成員，據悉有黑社會「水房」背景，有份向事主施襲。

案件列作非法禁錮及行劫處理，警方正追緝在逃的3名男子。而3名被捕男子已各被暫控一項非法禁錮罪及行劫罪，案件將於明日（29日）在東區裁判法院提堂。今日（28日）下午4時45分，警方押解一名疑犯至深水埗現場重組案情。