葵涌邨疫情｜居民買久違的奶茶　被困多日最大體會：自由係好緊要

疫情重災區葵涌邨的確診及初步確診個案直逼400宗，三幢大廈先後被圍封強檢。今日（29日）早上約6時45分開始，映葵樓及夏葵樓亦相繼解封。坐困疫廈多日，居民終於重獲自由，有居民率先落樓買久違了的奶茶，坦言被困多日最大的體會是「自由係好緊要」；亦有居民希望整條葵涌邨能夠平平安安，更指今個新年不拜年，直言：「費事傳染到（新冠肺炎）就累到人，電話聯絡啦」



李小姐今晨7時許已急不及待出外買奶茶。（翁鈺輝攝）

李小姐今晨7時許已急不及待出外買奶茶，她表示一星期沒飲過奶茶，今日大廈終於解封，心情好開心。她指被禁足多日，唯有在家中大掃除，時間亦過得好快。李小姐形容政府今次安排非常好，因包住戶早午晚三餐，而且檢測後亦有小禮物。惟她坦言如果政府再圍封下去，情緒必然受到影響。她續指，大廈被圍封多日最大的體會是自由很可貴，「最辛苦係無自由，原來自由係好緊要，呢七日其實都有啲好似坐監咁」。

映葵樓居民羅女士表示，平日好少出街，並不擔心受到感染，而且自己是退休人士，因已沒有工作，所以影響不大。她指過去多日無法與親戚見面，但親戚亦有致電關心她是否有足夠的食物。記者問到羅女士如何評價政府的安排，羅女士僅回道：「安排都算係咁，有時都唔可以要求太高。」她希望要整條葵涌邨能夠平平安安，並指今個農曆新年不去拜年了，「費事傳染到（新冠肺炎）就累到人，電話聯絡啦。」