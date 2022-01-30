葵涌邨確診清潔工鄰居五口家全染疫　不滿政府安排差﹕唔中都變中

葵涌邨早前疫情大爆發，被巴裔收賣佬傳染的清潔工人，進一步將疫情散播至整個屋邨，映葵樓居民被禁足隔離。其中與確診清潔工為鄰的張太一家五口不幸全數染疫，惟她批評各政府部門的溝通欠奉及安排混亂，令一家人為疫情擔驚受怕之餘，再添煩擾，苦不堪言。加上全家人在農曆新年前夕確診，最少要留醫兩周，團圓無望，張太大感心酸，「有邊個唔想一齊過新年。」



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確診後仍逗留葵涌邨 與病毒同處一室兩日

張太一家五口居於映葵樓，包括父親、丈夫、5歲兒子珀珀及外傭。據張太稱，同層鄰居是在逸葵樓工作的確診清潔工人，懷疑因而出現傳播。本月22日凌晨4時，政府突襲圍封強檢映葵樓，他們接受檢測後，父親及外傭不幸確診，需要被送往醫院隔離病房，而其餘3人被定性為密切接觸者，不能離開單位。

等候送院及送往竹篙灣檢疫中心期間，5人仍共處一屋，未能換屋，亦沒有人幫忙消毒，「原本唔中都變中！」而且工作人員登門送飯，卻只派發兩個飯盒，即使張太兩度致電房署，甚至在家門貼上單位人數的字條，卻未能得到足夠的飯盒，有關安排令張太深感不滿。最終5人苦等兩日，至上周一（24日）先後獲安排送院及入住竹篙灣。

夫婦與兒子入住竹篙灣翌日，丈夫開始發燒，當時仍未有檢測結果，故救護車將他送往瑪嘉烈醫院再作檢測，最終等逾9小時後亦告確診，被送往北大嶼山醫院留醫。惟丈夫的確診資料疑未有及時傳回竹篙灣，第二日檢測人員巡查時，反問張太房間內為何只得兩人，亦令張太感到費解。

竹篙灣安排混亂 發燒等足半日才送院

直至上周五（28日）早上9時許，珀珀亦出現發燒症狀，救護車已駛抵房間門口，準備將他送院，惟竹篙灣民安隊職員聲稱珀珀已初步確診，須由指定車輛接送，母子二人遂折返房間等待進一步安排。最終擾攘一輪，兩人始獲駐中心醫生通知檢測仍未有結果，下午近4時，他們才由救護車送往仁濟醫院接受檢測。

在醫院等待期間，他們由隔離病房被轉移至空曠寒冷的停車場隔離區，張太利用兩張櫈子拼合而成的「床位」，供珀珀躺睡作休息之用，「冇得休息，點樣打贏呢場仗？」約5個小時後，珀珀證實確診，母子於凌晨5時由車輛接送往屯門醫院隔離治療，而張太翌日亦證實確診。

張太嘆﹕成個過程好崩潰

由透過新聞獲知鄰居為確診者，到全家人逐一確診，張太直言﹕「成個過程個人係好崩潰，所有嘢冇答案，只可以等」，在醫院等待時「一路食住餅，一路喊緊，慘過乞衣」。醫生已預告他們需要留醫至少兩周，若結果仍然是陽性，隨時要住足一個月，意味一家人在農曆新年期間將會分隔在不同地方，無法團聚，張太嘆﹕「有邊個唔想一齊過新年。」

張太無奈指「兩公婆可能會冇成個月糧」，甚至影響同事成為密切接觸者，惟政府部門對確診者的支援不足，「好似被人遺忘咗」，即使強檢住戶亦獲派鮑魚海味迎新年，而確診者卻沒有任何物資，她直言感到心酸。

此外，她亦留意到早前合葵樓居民發現有陌生男子突然按其居所門鈴，門外更出現一些寫有神秘圓形符號的貼紙，疑似爆竊匪「踩線」，張太甚為擔心，「早前拾荒的巴基斯坦籍夫婦進出的垃圾站位於地下層就難以管理，但今次有人上樓就好明顯有問題。」她希望房署及管理公司多加關注有外來人自出自入大廈的問題。