葵涌邨疫情｜葵涌商場8成商鋪暫停營業　居民團年飯局遭親戚推搪

臨近農曆新年，葵涌邨爆疫，邨內多幢大廈圍需封多日，近日，大廈相繼解封，衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，曾經圍封的逸葵樓、映葵樓和夏葵樓，主要的傳播鏈基本上已經切斷。今（31日）日是「年廿九」，按照習俗，一般家庭會聚在一起食團年飯，惟葵涌邨內仍有不少商戶閉門，暫停營業。有邨內居民吐苦水，表示難購物「入年貨」，亦有居民大嘆今年與去年過節大不同，感覺解封後被親戚標籤，未能與親戚共晉團年飯及拜年飲茶。



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《香港01》記者今（31日）午到葵涌商場，發現逾八成商鋪都未營業，大部分均貼上因疫情關係暫停營業的告示。另一方面，葵涌街市亦發現有部分商舖未復業，包括肉檔，魚檔及豆腐檔。

不少居民埋怨附近難購物，指選擇不多。葵涌邨居民李太直言商鋪停業對生活有影響，居民大多會到荃灣及大窩口購物，她又指會避免在葵涌邨購物，以免再爆發大規模感染。李太指有親友因為她居住葵涌邨有避忌，但她已經通過檢測，邨內疫情亦漸穩定，親友比之前較放心。

李太直言商鋪停業對生活有影響，居民大多會到荃灣及大窩口購物，又提到有親友因為她居住葵涌邨有避忌。（蔡正邦攝）

逸葵樓上周五（28日）解封，有住戶余小姐無奈感嘆，在葵涌邨爆疫後與親戚談到拜年，獲回應「過完年先算」、「今年見少啲」等，令她感到不被歡迎。她形容自己「好似異類咁」，但體諒及明白親友想法，認同安全至上。相比起往年，她指今年過年大不同，往年有十多人一起食團年飯，而今年則一家四口渡過。

另一方面，由於逸葵樓剛解封不久，余小姐坦言不夠時間「入年貨」，她指葵涌邨內商場不少鋪頭閉門，暫停營業，雖到荃灣購物，但時間倉促沒法準備佳餚，無奈只能「整條魚，切隻雞」，不及往年豐富。雖然無法跟親友見面拜年，但余小姐仍會用電話與親屬進行視像通話，氣氛無可否認「差咁Ｄ」。至於新年願望， 余小姐希望疫情快過，香港人健健康康。