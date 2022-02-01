虎年BB｜5嬰兒搶閘出世　新手父母盼疫情盡快完結　子女健康快樂

踏入虎年，本港5名嬰兒於零時零分搶閘出世，小朋友於疫情下降生，不少父母盼疫情盡快完結，子女健康快樂成長。於法國醫院搶閘出世的姓張B仔，為父母第一胎，張先生指為兒子取名有曦字，希望如晨曦般，另外他期望疫情快點完結，香港人盡快重回正常的生活。

荃灣港安醫院一名姓呂女嬰，為父母首個小朋友，呂先生稱女兒出世後他終於可放下心頭大石，他笑言女兒的樣子與太太很像，女兒的腳趾最似他，希望女兒健康及開心成長。於仁安醫院出世的B仔為父母張生張太的第二胎，夫婦兩人期望兒子身體健康，與哥哥開開心心地長大。同樣於仁安醫院出世的姓石B女，為父母的第一胎，石生太希望女兒健康及活潑地成長，新一年希望疫情快點散去。



仁安醫院B仔B女搶閘出世 父母盼子女健康快樂成長



沙田仁安醫院亦各有一名B仔及B女搶閘出世，石生石太（左一左二）的女兒順產，為他們的第一個小朋友；張生張太的兒子為他們的第二胎，他們希望細仔與大仔開心地長大。（右一右二）（黃偉民攝）

沙田仁安醫院亦有一名B仔搶閘出世，男嬰重約3.18公斤，為父母第二胎。男嬰父母張生張太指，預產期是1月31日，很高興兒子於零時零分出世，成為虎年BB。 張太指分娩時順利，暫時未想好兒子的名字，夫婦兩人期望兒子身體健康，與哥哥開開心心地長大，疫情可盡快消去，末來可以一家四口一同旅遊。

同樣，於沙田仁安醫院搶閘出世的B女姓石，女嬰順產及為父母的第一胎。石生石太指，暫時未為女兒改名，「諗住等BB出咗世，佢個樣襯咩名多啲。」石太指本身預產期是2月11日，比預期提早近10日，她指分娩時順利，很開心女兒於零時零分出世，成為虎年BB。新手父母期望女兒健康及活潑地成長，新一年希望疫情快點散去，家人可以一起探望女兒，「大家都要保持距離，唔可以見咁多，呢一年半年都見少咗。」

法國醫院B仔搶閘出世 新手父母：盼疫情快點完結



法國醫院一名男嬰於凌晨凌時搶閘出世，男嬰的爸爸張先生指，很高興兒子成為法國醫院首個虎年BB，兒子重2.95公斤。男嬰為張先生與太太首個小朋友，「好辛苦老婆，咁辛苦生呢個BB出嚟。」張先生指，目前為小朋友取名有曦字，希望如晨曦般，另外他期望疫情快點完結，香港人快點重回正常的生活。

荃灣港安醫院女嬰搶閘出世 新手爸爸：希望她健康快樂成長



荃灣港安醫院一名姓呂女嬰，於今日（1日）凌晨凌時搶閘出世。女嬰為呂先生與妻子的首個小朋友，她順產及體重約2.985公斤。今晨，呂先生接受訪問時指，暫時未想到女兒的中文及英文名，要與家人商討一下姓名。新手爸爸呂先生希望社會和諧一點、她健康快樂成長。他稱，疫情下生小朋友有特別準備，夫婦兩人都戴多兩個口罩，由於目前疫情嚴峻，需要減少與他人接觸，日後家人會輪流探訪小朋友。

「我自己都諗唔到係元旦BB，本身以為係初四或者初五BB。」呂先生指，妻子本身預產期是2月2日，女兒提早一日出世。呂先生陪伴妻子分娩，他指太太分娩時相對平靜，而太太陣痛了兩日，女兒出世後他終於可放下心頭大石，「我都亂咗差唔多10個月，我啲白頭髮都出哂嚟，依家開心哂，佢乖就得架喇，我老婆期望多啲。」呂先生稱，見到女兒一刻很開心，她的樣子與太太樣子很像，他笑言女兒的腳趾似他，「可惜唔係咁似我！」

另外，聯合醫院有一名搶閘出生的女嬰，亦是父母的第一胎，順產，體重約3.3公斤。