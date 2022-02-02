東龍島意外｜丈夫蹈海救女遇溺亡　遺孀睹慘劇悲痛莫名

西貢東龍島昨（1日）大年初一發生繼父救女遇溺亡慘劇。王氏一家三口第一次到東龍島遊玩，原本開開心心遊山玩水，未料22歲女兒靠近岸邊拍照時不慎墮海，71歲繼父情急下蹈海救女，卻不幸遇溺死亡。繼女受傷經治理後，今日已出院返家，而目擊夫死女傷慘況的王太，傷心欲絕，事發時她眼見丈夫與女兒雙雙在海中載浮載沉，一度心急如焚不斷在岸邊尖叫大嗌。



救女身亡的王光耀，退休前任的士司機，退休後偶然到酒樓當散工，幫補家計。據悉，王多年前與現任妻子結婚，妻子帶同女兒由內地來港定居，一家居於觀塘順天邨。《香港01》記者今日（2日）下午到訪王家，所見王太仍難掩傷痛，心情未平伏，而事件中墮海獲救的女兒則無大礙，已出院回家，對意外不願多談。

王家向傳媒表示，王氏夫婦與姓朱女兒昨日是第一次到東龍島遊玩，未料發生慘劇。事發時他們途至東龍島石刻位置，女兒因覺得風景很美，於是靠近岸邊自行拍照，卻不慎跌入海中。家人憶述當時突然有一個約2米高的巨浪打上岸邊，將女兒捲入海中。王父見狀大驚，看着女兒未能游回岸邊，情急之下奮不顧身，跳入海中救女。不料王父溺水，兩人在離岸約40米海面載浮載沉。在岸上的王太驚見兩父女被海浪沖得愈來愈遠，一度尖叫大嗌。

其間其他行山人士協助報警。現場消息稱，女兒由附近一艘舢舨率先救起，她四肢擦傷，清醒無大礙。其後水警到場，在白崖對開海面發現王父並將他救起。惟王父不省人事，由水警輪送到西灣河水警基地，再由救護車送院搶救，惜最後證實不治。