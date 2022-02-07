大埔殺兄案｜疑兇精通音樂　年輕時曾周遊列國　回港僅數載

大埔發生兇殺案，一名68歲男子，疑被其64歲弟弟用刀襲擊，身中多刀重傷不治，弟弟隨後被警方拘捕，涉嫌「謀殺」。警方表示，被捕人沒有精神病記錄。



仵工將死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

較早時，有指被捕男子於就讀中三後輟學，靠家人救濟，性格孤僻。而其親友透露，被捕人本身精通音樂，能彈琴、彈結他等，唱歌亦有一手，年輕時曾在酒廊以伴奏等表演為生。隨後周遊列國，在多個國家四處漂泊，直至大約6年前才回港，於村內一所寮屋居住。該親友續指，曾聞被捕人及死者曾因瑣碎事而嘈交，其中一次為兄長指斥弟弟，在家中不戴口罩；又曾因年老母親的醫療選擇而動怒。但至於兩兄弟為何今次會搞出人命，則仍未知曉。而死者則育有一子，已長大成人而遷出。

警方表示，正調查昨日（2月6日）下午在大埔發生的一宗謀殺案，案中一名68歲姓鍾男子死亡。昨日下午約6時44分，警方接獲一名64歲男子（姓鍾）報案，指其兄長在社山路田寮下一村屋內暈倒。人員趕赴現場，發現該名68歲男子身體多處受傷，他現場被證實死亡。初步調查顯示，該名64歲男子以生果刀襲擊死者。他涉嫌「謀殺」被捕，現正被扣留調查。警方在案發現場檢獲一把生果刀，懷疑與案有關。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。大埔警區重案組正調查案件。