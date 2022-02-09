馬鞍山新港城中心男子涉影裙底　事主男友截停：你無得走㗎喇

馬鞍山新港城中心晚上發生懷疑偷拍案，網上片段拍得，一名束馬尾的男子於商場內截停疑涉偷拍的疑男，一手捉住其衣領並喝罵「你無事又走去『較腳』？呢個X樣影裙底呀！我捉賊呀」，數名保安在旁安撫，男子又稱「唔好摸我電話呀！破壞證物呀，唔好以為我紋X哂身唔X識規矩呀」。一名相信為商場男職員在旁稱「唔好咁勞氣，等差人嚟，佢無得走喇咁多人喺度」，男子再稱「你X無得走喇，企埋一邊唔好阻住人做生意」。

警方表示，今日（9日）晚上7時許接報，一名男子涉嫌於商場內偷拍一名女子，保安報案通知警員到場，拘捕涉事男子帶返馬鞍山警署調查，案件暫列遊蕩。據了解，事發地點為商場內一間超市，年約22歲女事主於購物時發現被人偷拍裙底，46歲疑男逃逸，其後被女事主33歲男友截停。警員到場後於疑犯的手機內發現10多張懷疑涉案相片。

