海逸酒店遭黑客攻擊　120萬人資料受影響

本港接連有企業遭網絡攻擊，導致客戶資料外洩，繼數碼營銷公司Fimmick及HKTV mall，海逸酒店昨晚（10日）公布近日遭受一項網絡安全事件的影響，涉及旗下部分酒店的住宿預訂資料庫。海逸酒店已識別出約120萬位人士，並將聯絡他們以說明其個人資料可能受到之影響。調查工作正在進行中。



海逸酒店表示，已立即聘用第三方法證團隊進行調查及阻止事件發展，並進一步確保公司系統安全。海逸酒店嚴厲譴責肇事者的行為，已就事件向香港警方報案及向其他相關機構作出通報。 海逸酒店並已設立專屬網站和電話專線+852 3908 0740處理客戶查詢。

HKTV mall母企香港科技探索（1137）2月4日公布，1月26日發現其電腦系統出現不正常及可疑的活動。有位於其他亞洲地區的伺服器未經授權取覽HKTVmall的客戶資料。當時調查顯示，HKTVmall 438萬登記客戶資料中，小部份資料被取覽，被未經授權取覽的資料可能包括: （1）賬戶登記人稱謂、已加密遮蔽的登入密碼、及登記及聯絡之電郵等。

個人資料私隱專員公署於去年10月21日公布，總部位於香港的數碼營銷公司Fimmick的電腦系統於9月遭勒軟件攻擊，10月4日起陸續接獲Fimmick及其企業客戶資料外洩事故通報，包括可口可樂、美贊臣、曼秀雷敦、麥當勞、雀巢等，而歐萊雅（L’Oreal），外洩的個人資料包括姓名、電話號碼、電郵地址等個人資料，可能超過3.5萬人受影響。