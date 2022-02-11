將軍澳怪癖賊被捕　一次過偷走11條女性內褲

將軍澳驚現怪癖賊，竟偷取11條正晾掛的女性內褲。警方上周五（2月4日）接獲一名男事主報案，指懷疑家人的衣物被人盜去。據了解，事主居於地下單位，上周一（1月31日）清洗衣物後，將濕漉漉的衣物包括11條女性內褲，晾掛在單位外的冷氣機底部，至上周五早上欲收回衣物時，驚見內褲不翼而飛，後來翻查閉路電視片段後，揭發當日凌晨時間，一名可疑男子偷取內褲後逃去。

將軍澳警區特遣隊人員於昨日（2月10日）下午在寶寧路25號一帶進行埋伏，發現一名形跡可疑的男子並上前截查，於該名男子身上搜獲一張長者八達通。將軍澳警區刑事調查隊人員接手調查，其後於男子位於上址的住所，檢獲11條女性內褲。經初步調查，該名38歲姓林本地男子涉嫌盜竊被捕，他現正被扣留調查。據了解，被捕男子任職小巴司機。案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進。警方稱會繼續加強巡邏及執法，以防止及打擊區內盜竊案件。

