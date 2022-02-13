葵涌廣場餅店遭5惡煞闖入施襲　3人受傷 1黑衣人被捕

葵涌發生傷人案，4名男子受傷送院，其中一人被捕。昨晚（12日）晚上10時許，葵涌廣場2樓一間餅店Hk9cake內兩名店員清潔期間，突然有5名手持膠棍的黑衣男子衝入店內，揮動膠棍襲擊兩名店員。警方接報到場，兩名男店員手及頭部受傷，由救護員送往瑪嘉烈醫院作進一步治理。鄰近店鋪一名男職員亦於事件中手部受傷送院。警方其後於附近再尋獲一名受傷男子，其後同被送往醫院治理，他其後涉傷人被捕。



從網上片段可見，當時有兩名男店員於店內清潔，期間有5名黑衣人手持木棍並衝入店內襲擊兩人，兩名男店員被襲後受傷倒地，5名黑衣男繼續揮動木棍施襲，有人更用腳踢向男店員，並高呼「打佢！」，其中一名男店員企圖反抗，惟被其他黑衣人圍毆，雙方發生激烈推撞。

黑衣人得手後企圖逃去，雙方發生繳烈糾纏，有店內煮食用具被推出店外，店員將其中一名兇徒按於地上，阻止他離開現場，有鄰近店鋪男職員前來協助，企圖阻止黑衣人離開其間受傷。事件中，30歲戴的男店員頭及手部受傷，另一名24歲姓何男店員則背部及頭部受傷，被送往瑪嘉烈醫院治理。

鄰近一店鋪38歲姓孫男店員，則手部受傷送院。警方於附近一帶進行兜截，再尋獲多一名受傷男子，他腳部同被送往醫院治理，經調查後，警方以涉嫌傷人將該名男子拘捕。案件列作傷人，警方正追緝四人兇徒。據了解，該店於昨日中午時份曾與人發生爭執，其後多人曾於店外踩線，暫未知兩者是否有關。

警方指，昨晚10時8分，葵富路7-11號葵涌廣場內有人打架，警方接報到場，發現三名男子分別頭部、背部及手腳受傷，其後由救護員送院治理。警員在附近進行兜截，拘捕一名37歲姓孫男子，他報稱腳傷送院，案件列作傷人，並追緝四名兇徒下落，暫未知事件原因，案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

Hk9cake事後連同遇襲片段發，聲稱遇襲原因可能與中午一宗爭執事件有關：「中午有懷疑親中人士落黎嘈交，下午時間亦見佢多次經過(懷疑踩線)」，並希望知情人士提供資料。

兩名店員於店內清潔，期間有5名手持木棍黑衣男子闖入，並用木棍襲擊店員。（網上片段截圖）