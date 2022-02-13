本港著名練馬師簡炳墀逝世　享年84歲

本港著名練馬師簡炳墀，昨晚9時許在上水松柏塱村大宅離世，享年84歲。據了解，他在家人陪伴下安詳離世，其中一名兒子正從英國回來奔喪處理身後事。簡炳墀一生傳奇，由上水原居民一躍成為五屆香港冠軍練馬師，他作風敢言鬼馬，人稱「食力簡」、「牙擦練馬師」，2014年出獄後轉趨低調，深居簡出。



今日凌晨4時許，The International Racing Information News Center公佈簡炳墀死訊：「香港馬壇最有實力的練馬師壽終正寝 ! 簡炳墀在家人陪伴下離世。」、「作為後輩，對簡Sir的離世本人深表哀悼，希望簡Sir得到安息」。

凌晨4時許，簡炳墀死訊開始傳出。

簡炳墀生於1937年11月24日，上水松柏塱村原居民，當過信差、輔警、中環牛奶公司初級文員以及泥工。1952年移民英國，在葉森馬場付近的中國餐廳工作，因鄰近馬場，故舆馬圈中人相交甚深。1962年被騎師Teith Tugan邀請入馬房工作，同時兼任騎師及進修賽馬管理學課程，1969年回港擔任副練，先後跟隨歐金洪、高仕和及賓仕。

叱吒馬圈 拉頭馬840場

簡炳墀戰績彪炳，25年練馬生涯共勝出逾840場頭馬，創下佳績，也曾奪得５屆香港冠軍練馬師，因此他為人熟識的稱號亦與馬有關，例如他常自詡旗下的馬匹有實力，因而被稱為「食力簡」、「牙擦練馬師」、「盃王」、「簡Sir」等。

在2003年退休後，離開曾經揚威近25年的在香港馬圈，轉往澳門擔任練馬師。除了馬圈，他曾活躍於政壇，曾擔任上水鄉事委員會主席15年，現為新界鄉議局永遠顧問，又曾組織與新界鄉議局對立的新界原居民議會，曾參選立法會議員落敗選，表態要求前特首董建華下台。

行賄判囚12個月

簡炳墀曾惹下不少官非，包括1988年被控在家非禮菲籍女傭，翌年遭法庭判處罪名成立罰款2.5萬元。2011年3月，簡炳墀向村代表士多店東主廖富壽提供一筆港幣13萬元款項，作為廖在選舉中投票給被告的誘因，與民建聯北區區議員侯金林同被廉政公署懷疑在上水鄉事委員會選舉中賄選而被捕，最終被判囚12個月，2014年4月10日刑滿出獄。