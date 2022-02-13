爆疫溫暖護老院職員被困6日　周日傍晚衞生署派車送往鯉魚門

深水埗溫暖護老院早前有4名長者染疫，當中1人離世，其餘長者早於本月8日獲安排撤走，惟周六（12日）由護老院打出的一通報案求助電話，揭發尚有至少10名職員被困院舍內，連日來叫天不應叫地不聞，沒有部門將他們接走隔離檢疫，最終職員陸續出現發燒及咳嗽症狀，10名職員中更有9人快速測試呈陽性，同日救護車只接走其中一人，另9人繼續被留在院舍內。《香港01》記者一直在院舍外等候，至周日（13日）傍晚終有衞生署人員到場，為8名職員探熱及登記，並以兩車分送離開。職員執拾了多袋個人物品登車，其間透露會被送往鯉魚門檢疫中心隔離。職員被送走後，院舍關門熄燈，相信已無職員在內。



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社署今日（13日）回覆查詢時表示，會與衞生防護中心保持緊密聯繫，並按其建議協助院舍採取適當措施及檢疫安排，而護老院有12名員工須按衞生署指示接受檢疫，院舍經營者讓他們在院舍等候，並為他們提供食物及物資。

而衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會上解釋，該護老院的職員獲安排家居隔離，但他們報住溫暖護老院老人院地址，沒有其他地址，所以他們在老人院作家居檢疫。但相信他們發現自己初步陽性後感到擔心，衞生署聯絡後相信未能即時安排入院，但因應他們要求轉檢疫定點，會安排去鯉魚門檢疫中心檢疫。