非緊急救護車指引不足　加班員工確診　被要求完成消毒車廂才收工

本港第五波疫情嚴峻，昨日（14日）新增1619宗新冠病毒確診個案，並有5400宗初步確診。醫管局轄下「非緊急救護運送服務」救護車亦須協助運送與疫情有關個案。香港非緊急救護服務員工協會接獲不同醫院聯網車隊投訴，指有確診人員被上級要求繼續工作，作為「帶菌者」竟要負責消毒車廂；未被通知接載過的一般病人被列為密切接觸者；甚至多名被列密切接觸者人員被要求繼續上班並運送病人。

協會質疑醫管局對病人服務助理疫下工作指引不足，漠視人員的安全，認為醫管局「需要我哋做嘢，唔需要我哋安全」，更擔心車隊淪為播毒者，形成傳播鏈。

《香港01》正就事件向醫管局查詢。



醫管局核下非緊急救護車除了接載長期病患，在疫情大爆發期間亦被安排接載確診者及密切接觸者。（馮國良攝）

醫院管理局轄下的非緊急救護車，按現時七個醫院聯網設七個控制室及車隊，為行動不便或有精神或感官障礙而未能使用公共交通工具、復康巴士等交通工具的病人，提供入院、轉院、出院及到專科門診覆診時點對點運送服務。但疫情爆發期間，消防處及醫療輔助隊救護車不勝負荷，例如近日接連有老人院爆發疫情，出現大批懷疑感染者或密切接觸者，非緊急救護車亦被安排運送相關人士。

瑪麗醫院一名非緊急救護服務病人服務助理2月14日確診後，未獲准即時離開醫院，反而要先完成車廂消毒後才能收工。（馮國良攝）

確診病人服務助理不准即時收工 被要求消毒非緊急救護車車廂

香港非緊急救護服務員工協會吳先生表示，港島西醫院聯網瑪麗醫院一名非緊急救護運送服務的病人服務助理（下稱助理），得悉前日有同事確診後，昨日趁午膳時間進行深喉唾液核酸測試採樣。及至晚上約7時，男事主加班期間接獲感染控制小組來電證實他確診，要求他即時離開醫院，留在家中等候指示，同時控制室亦接悉通報，但其上級要求他與兩名同事一同將救護車車廂消毒後再離開。

吳指「確診嗰一刻起，佢已經唔係同事，係一個Patient（病人）」，質疑由「帶菌者」進行救護車車廂消毒不恰當，同時亦增加另外兩名同事的染疫風險。男事主至今一家三口包括一名長者，在家中等候安排，擔憂會外出播毒。

聯合醫院車隊多名密切接觸者 繼續送載病人

吳指，九龍東醫院聯網基督教聯合醫院車隊近日有多名助理被列密切接觸者，目前繼續上班並運送病人。該院車隊人員於上周三、四陸續接獲控制室來電，查詢曾否與一名同事接觸，其後才得悉該名同事早前被列為密切接觸者，等候強制檢測結果期間，控制室要求他繼續上班，留在休息室或無人地方，毋須出車，他其後確診。該休息室大約150尺，是百多名車隊人員共用，平時約5至8人會逗留，並共用一個飲水機。

據了解，控制室及確診助理未曾透露被列密切接觸者一事，其後約8名車隊人員被列為密切接觸者，但控制室要求他們繼續上班，並接載病人，每車每日接觸約12至15名病人，「咁係抗疫定播毒？」該車隊人員擔心自己或受感染，確診前傳染家人或使用服務的病人，形成傳播鏈。

接載密切接觸者車輛須消毒 無安排車隊檢測

吳又指，九龍西醫院聯網瑪嘉烈醫院一輛非緊急救護車於上月19日接載一名普通長期病患，惟當晚控制室得悉該病人被列為密切接觸者，翌日安排涉事車輛進行消毒，但未通知該車組3人，更將他們分拆兩隊繼續工作。及至一名助理要求取回車上物品時遭上級拒絕，幾經追問下才事件原由。

吳指，該名助理對上級安排十分憤怒，質疑車輛要消毒，但未安排同事檢測及暫停工作，「車重要，定人命重要！」由於一無所知，令他們未能及時加強防疫措施，例如與家人分枱食飯等。幸好男事主無染疫，他已去信醫管局行政總裁高拔陞投訴，1月24日獲回覆稱交由九龍西聯網跟進，至今再無音訊。

吳續指，車隊成員倘須強制檢測時，作為前線人員亦只能在私人時間到社區檢測中心輪候，有結果前亦要上班。此外，車隊防護裝備亦不足，僅接載確診病人等高風險工作時，才提供N99口罩；一般病人運送服務時，聯合醫院車隊至今僅提供第一級口罩，瑪嘉烈醫院車隊數日前才提升至第二級，每日三至四個，每四小時須更換一次，未能戴兩個口罩。

協會促醫管局制定明確指引

吳指出醫管局沒有制定疫情下非緊急救護服務工作指引，聯網各自為政，前線工作人員有染疫風險甚至已確診，仍被要求繼續工作，質疑醫管局對基層人員安全漠不關心，加上救護車屬集體運輸工具，對使用者構成風險，有機會將病毒帶入社區。高層多次強調齊心抗疫，但事實上「需要我哋做嘢，唔需要我哋安全」，促請當局盡早為車制定相關指引，保障前線人員及病人安全。