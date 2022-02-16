城大疑有會社物品被毀壞　學生報警求助

香港城市大學懷疑發生刑事毀壞事件。昨（15日）晚8時許，警方接獲一名18歲女學生報案，指其所屬校內會社的房間內，有值約6,000元的物品被毀壞。警方趕抵調查後，將案件列作「刑事毀壞」處理 ，暫時無人被捕。



據了解，現場為城大的中國銀行（香港）綜合樓；報案女子為一校內會社的財務成員，涉事物品則為手推車、發泡膠箱及紙箱等，內有傳單等文件。據悉，該批物品原放於所屬會社的房間內，事發時報案人發現物品不翼而飛，其後在另一房間尋獲，但當時已被毀壞，遂報警求助。

城大發言人回覆《香港01》查詢時表示，大學會就有關校園內「有物品被損毀及有文件被盜」之事件作出了解；與此同時，根據設施管理處及學生發展處職員的報告，在2月14日完成學生會相關活動室的場地交還後，翌日（15日）發現該處有不少房間的電子鎖損毀。發言人續指，任何違法事宜，必須由相關執法部門嚴正跟進和處理。

根據「香港城市大學學生會編輯委員會」facebook專頁表示，學生會於2月7日收到城大學生發展處之電郵，表示該會因未能提供審計報告，要求該會於2月14日前交回所有場地。但因物資眾多，難以於7日內清理所有物品，故不排除以棄置或其他方式處理。學生會暫無打算停止運作或解散，校方亦未禁止學生會使用城市大學之名義繼續運作。

就該會facebook專頁所見，2月14日學生會遷出會址時，有大批學生到場參與臨別儀式，有學生於牆面簽字，最後沿大樓行至民主女神像前，並於民主牆前貼上便利貼，期間有保安員指出活動存在防疫問題，要求學生拍卡登記，並表示有機會觸犯「限聚令」。