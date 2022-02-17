明愛醫院「執生」為戶外病人送暖　新世界即送暖爐應急

新冠肺炎第五波疫情嚴峻，多區公立醫院院床位不敷應用，多間醫院須在露天位置隔劃出分流區處理病人，不少長者及病患於戶外臥床，身披毛氈及鋁紙保暖，苦不堪言，情況令人揪心。

因應周末天氣預料將進一步轉冷，有團體今日（17日）向明愛醫院苦候的病人送暖，送贈多部暖爐予有需要病人使用。現場消息指，暖爐為新世界集團贈送，預計約100部暖爐，可以分送多間有需要醫院。新世界發言人表示今晚從旗下酒店，緊急調動約100部暖爐，首批10多部暖爐，已分別送至深水埗明愛醫院及瑪麗醫院。



晚上於明愛醫院外的臨時隔離區，仍有近百名病人等待。（歐嘉樂攝）

近日因疫情確診數字急升，多間公立醫院床位均出現爆滿，其中明愛醫院於急症室外停車場及旁邊空地設隔離區，放置多個帳篷及多張病床讓病人等候。記者晚上約9時於醫院視察，隔離區仍有近百名病人等待。晚上深水埗區氣溫低至16度，醫院現場不時刮起大風及間中有雨粉，不少病人身上披上毛毯及保暖錫紙，在病床上瑟縮躺臥，更曾傳出病人痛苦呻吟聲。有醫護人員為病人架起屏風遮擋，另外亦有市民前來捐贈保暖物資包括毛毯。

工人晚上將4個暖爐及石油氣罐由送抵明愛醫院。（林振華攝）

約晚上10時許，4個暖爐及石油氣罐由貨車運抵，醫護人員隨即將暖爐搬進醫院停車場的臨時隔離區使用。另外今晚約8時許亦有約10個暖爐送至瑪麗醫院，隨即被放置於戶外帳篷位置使用。

另外，新世界集團發言人亦於今日較早前公布，因應疫情嚴峻及公立醫院床位及隔離措施不足，集團已向政府提出，借出旗下位於新蒲崗的九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施。集團於上周亦捐贈20萬套快速抗原檢測包，予有需要的基層人士。

公立醫院急症室不勝負荷爆滿，更需於露天位置隔離區讓患者等候入院，部份人要蓋上保暖氈。（資料圖片／張浩維攝）