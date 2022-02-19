九旬婦染疫被送不收確診者醫院外等候多日　女兒直斥：虐待長者

第五波疫情肆虐，公立醫院服務負荷爆煲，即使近日氣温驟降，患者仍需在露天隔離區等候。有年屆90歲的長者在亞洲博覽館檢疫期間發燒，被當局送到不收確診者的北大嶼山醫院，並在醫院門外多日等候安排，同時不准家人探訪。該長者家人對當局做法感失望，直斥「虐待長者」。



90多歲龔婆婆所住的護老院上星期五（11日）有職員確診，因此全院長者需到亞洲博覽館檢疫。龔婆婆在檢疫期間出現發燒症狀，被送到不收確診者的北大嶼山醫院，並在急症室確診新冠肺炎。女兒黃女士得悉後，隔天立即趕到北大嶼山醫院探望，卻發現無自理能力的媽媽被安置在醫院門外，醫院亦兩次拒絕讓她見媽媽一面。

黃女士嘆息：「心情當然很不安樂、很不開心」。她準備了一些被鋪、氈和襪，並拜託醫院職員幫無法自理的媽媽穿上，「因為她不會穿，即做你放在她旁邊，根本她完全都不懂（如何穿）。（職員）說會拿過去，但是有沒有穿，有沒有蓋，我就不知道了」。

90多歲的龔婆婆患有長期病患、需要長期卧床，更無法清楚表達自己，一天除了要吃20多顆藥外，用膳時更需要加入凝固粉方便進食。黃女士直呼：「要確診者睡在街上，睡一個星期不能入院，我真的覺得好像虐待長者」，形容要病人睡在街上等候的香港猶如一個「難民營」。雖然她認為香港醫療系統仍有進步空間，但卻從未想過病人會淪落至此。

議員：政府分工要分明

亞洲博覽館有專為安老院長者檢疫的設施，惟當局並無確認北大嶼山醫院能否接收患者的情況下，將龔婆婆送走。西九新動力九龍西議員梁文廣回應指，「就算去到醫院要等候，或者去其他地方等候，都應該由社署繼續照顧。如果你無法確保他去到醫院，得到適切的照顧或者診治，貿然送他們去醫院，其實反而是把他們放在一個更加危險的處境中」。他又稱，平日政府在分配和分工時都很分明，這些情況也要分明到底，是誰負責的就要負責到底。

社署回覆指，當局是按衞生防護中心建議處理個案；另外醫管局表示該名病人已經送回室內。