第二批百名內地檢疫隊、專家隊抵港　領隊張玉潤對港抗疫有信心

第二批內地援港檢疫隊和專家隊，今日（19日）下午約5時到達深圳灣香港口岸，並下榻沙田的酒店，帶隊為廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤。傍晚有大批傳媒在酒店門外等候，6時許多輛旅遊巴士將百名人員送抵酒店。

張玉潤回應傳媒提問時表示，今次來港主要進行核酸採樣，人員包括有經驗的醫生及護士，並以過去曾有援港及支援內地其他地區經驗的醫護人員為主。他指將會與衞生署了解本港情況，並對香港的抗疫有信心，指有粵港的聯防聯控，香港的疫情防控亦有內地的支持。他呼籲香港市民遵守抗疫條例，「抗疫靠的是大家，抗疫人人都有責，香港市民一定要遵守有關規定，才會你好我好大家好。」



根據中通社報道，第二批援港隊伍人數為114人，其中包括4名重症醫學專家，來港就新冠重症進行交流討論，而核酸採樣隊則由4名管理人員和106名廣東醫務人員組成，廣東省衛生健康委副主任張玉潤擔任領隊。中通社指，香港中聯辦副主任尹宗華、政制及內地事務局局長曾國衞、食物及衛生局局長陳肇始到深圳灣口岸迎接。

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前日（17日）下午已有內地專家組率先抵港進行五天考察，成員來自廣東省、廣州市及中山市的疫情防控專家，當中包括內地支援香港抗疫專家組組長康敏，康敏是廣東省疾控中心傳防所所長。他們經由深圳灣口岸入境本港，行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長林文健等到場迎接。專家成員其後前往下榻的酒店，然後再到馬鞍山體育館的火眼實驗室視察。

該批專家組今日繼續第三日的考察行程，到訪衞生署衞生防護中心傳染病處轄下的個案追蹤辦公室和了解特區政府的環境調查工作。