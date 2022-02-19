車Cam曝光｜黑幫猛人「搞事雄」大埔酒樓遇伏　刀手棄接應車逃走

黑社會「14K」猛人「搞事雄」疑捲小巴線糾紛，兩個月內兩度遇伏。去年12月他在慈正邨與好友同乘一車，豈料朋友甫下車便遇伏擊，4隻手指險被斬甩，搞事雄則僥倖避過一劫。但周五（2月19日）他在大埔三門仔路一酒樓用饍再被兩名刀手狂斬，頭部受傷。網上流傳事發的車Cam片段，兩惡煞行兇後逃離現場，竟棄下接應車輛沿路狂奔逃去，留下接應車車門大開徐徐駛離，未知兩人最終有沒有登車離去。



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車Cam片段顯示，兩名頭戴Cap帽的黑衣男手持「老牛」拔腿狂奔跑出酒樓，途中遇上他們的搬貨工人驚慌不已，立即躲避。一輛懷疑為接應刀手的灰色七人私家車，車上自動門半開，準備讓刀手跳上車。惟事發位置為一條窄路，有對頭私家車駛入，以致接應車輛未能順利駛走，刀手疑反應不及，神色慌張，沒跳上車就直接逃跑。

據悉，事件中遇襲的61歲姓劉男傷者為江湖中人，綽號「搞事雄」，有三合會14K背景，曾追隨2016年離世的頭目「鬍鬚勇」。「搞事雄」早於去年12月23日，於慈正邨斬人案中避過一劫。當日凌晨1時許，他與另一名江湖中人姓雷61歲男友人，駕車一同返回住所，於停車場門口外先讓雷男下車，自己再去泊車，詎料雷男一下車，就有兩名刀手在正暉樓伏擊他，斬傷他左手，導致4隻手指幾乎全斷，腿部、面部也有刀傷，兩刀手得逞後，立即登上私家車逃去。警方調查得知後，發現襲擊事件懷疑為「點錯相」，原本伏擊對象為「搞事雄」，事件疑因小巴線金錢糾紛問題而觸發。

至昨日（18日）中午，「搞事雄」到大埔三門仔路一間酒樓飲茶，突然被兩名持刀的黑衣男子闖進斬傷，「搞事雄」大難不死，頭部受傷清醒送院。大埔警區反三合會行動組接手調查事件，現追緝兩名施襲男子下落，他們年約30至40歲，身穿黑衣黑褲，手持利刀。