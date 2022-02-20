疫情｜彩榮路體育館用作暫託中心　社署﹕接收正等候入院長者

本港確診個案數字幾何式上升，至今仍未見頂，急症室、病房及社區治療設施不堪負荷，不少在醫院求診的長者未能入院。有見及此，位署將位於九龍灣彩榮路58號彩福邨、在去年12月29日落成啟用的彩榮路體育館，用作暫託中心，今日（20日）晚上起專門接收由醫院管理局轉介而正等候入院的長者。晚上7時許，記者見到彩榮路體育館主場內已擺放多張病床，床上放了社署提供的物資包，床與床之間未見有分隔用的屏幕。有工作人員將物資陸續搬入主場內，現場有警方人員協助維持秩序。



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社會福利署表示，近日由於疫情嚴峻，大量市民前往公立醫院求醫，當中不少是長者。為了讓已經在公立醫院接受初步診治並正在等候入院的長者得到更適切的照顧，署方在彩榮路體育館設立暫託中心，專門接收由醫院管理局轉介而正等候入院的長者，並已即時投入運作，在中心內為長者提供暫時的照顧服務。中心提供基本膳食及護理支援，不另收費。就保良局緊急組成照顧專隊，在上述暫託中心提供服務，社署表示衷心感謝。

晚上10時許，有20多名居民因擔心體育館被用作隔離設施，而到體育館外抗議，高叫﹕「反對隔離營，守護家園。經警方人員上前協調後，眾人陸續離開。鄧女士指自己住在毗鄰大廈，家中有老有幼，擔心如果接收確診患者，會導致傳播。

根據資料，彩榮路體育館佔地約9,380平方米，提供多樣化的康體設施，其中多用途主場，可用作2個籃球場或2個排球場或8個羽毛球場。