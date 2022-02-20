疫情｜跨部門兩日嚴厲執法　80人犯聚587人無戴好口罩被票控

由於疫情嚴峻，政府收緊一系列社交距離措施，公眾地方群組聚集的人數限制由四人減至兩人，並呼籲市民包括外傭導守防疫規例。政府各部門在昨日及今日（19及20日）採取嚴厲執法行動，合共有80人違反限聚令及587人違口罩令被票控。



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過去兩日，食環署、警務處、勞工處及康文署派員到多區，在一些市民包括外籍家庭傭工（外傭）周末及假日聚集的公眾地方執法，包括金鐘添馬公園、中環愛丁堡廣場、遮打道行人專用區、皇后像廣場等，就有關佩戴口罩及禁止於公眾地方兩人以上的羣組聚集等防疫規例進行聯合執法行動。

截至今日下午6時，警方向71名在公眾地方涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）的人士發出定額罰款通知書；同時，警方亦向582名沒有妥善佩戴口罩的人士發出定額罰款通知書，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。

而勞工處發現9名外傭涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），而一名外傭沒有妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向其發出定額罰款通知書。

康文署則在轄下場地共進行大約3,400次巡查，其間共發出超過640次口頭勸諭，並向4名涉嫌違反第599I章有關於指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人士發出定額罰款通知書。

而食環署亦加派人員巡邏以打擊無牌小販擺賣活動，並向外傭派發多種語言的宣傳單張，呼籲他們保持環境衞生和不得進行非法擺賣活動。行動中，食環署向違反潔淨罪行的人士發出合共9張定額罰款通知書，並在灣仔糖街及維多利亞公園附近撿取四批小販棄置物品（包括熟食及煮食工具），合共約75公斤，亦向違反《食物業規例》（第132X章）食肆經營者提出3宗檢控。