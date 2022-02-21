疫情｜內地專家赴威院交流　許樹昌：研究清楚公布病人死因免恐慌

政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌，今日（21日）上午與內地流行病學專家團會面。他形容會議氣氛「非常之好」，內地專家如廣東省新冠肺炎醫療救治專家組副組長黎毅敏提供許多具建設性建議，包括醫院每日更新病人情況4次、安排特別酒店予醫護人員居住、專門予新冠肺炎患者使用的電腦掃描儀器，以及在疫情發佈會上講清楚病人死因等。許表示，有信心醫管局能在記者會上發放更詳細離世病人資訊，至於其他建議有待政府研究及商討。



正訪港的內地流行病學專家團繼續第4日考察行程，專家團4人今日（21日）上午到沙田威爾斯親王醫院，與醫院管理局及院方人員會面，針對新冠重症案例討論和研究，與會者包括本身是威院醫生的政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌、威院內科部門主管周啟明等。

許樹昌醫生與周啟明醫生會後見記者，許形容會議氣氛「非常之好」，引述內地專家建議包括每日4次更新病人情況，以掌握嚴重程度，方便調動人手。另外內地專家建議醫管局在疫情記者會上公布死亡個案時「醫管局最好講清楚死亡個案死因，係咪因為病人有長期病患不適宜急救？有冇打過針？係咪老人院舍老人家不宜急救？」以免引起公眾恐慌、甚至領導人的憂慮。

內地專家亦分享經驗，鑒於醫護人員在社區易受感染，提議安排指定酒店予深切治療部等醫護人居住。另外內地危重病人有視像觀察系統觀察到維生儀器數據，了解病人呼吸等資訊，以準確掌握病人情況；而香港只得閉路電視，無法近距離觀察。而內地一些大型醫院可以提供獨立儀器予俾新冠病人做電腦掃描，許指目前香港「劃特定時間譬如每日尾更，上晝尾更，做完之後做個大清洗（儀器），變咗好大陣仗要送出嚟。」他又說，內地沒有使用抗病毒藥物瑞德西韋，但其他治療方案相近。

除了治療新冠患者外，內地專家亦關注公眾衛生，周啟明指會上了解到廣州60歲或以上長者疫苗接種率超過95%、接近100%，大大減低老人院社區爆發；相比香港第五波疫情，大批長者在老人院感染而入院，醫療系統幾近崩潰。

專家團連日來與港府不同部門見面交流，昨日（20日）上午到政府資訊科技總監辦公室（資科辦）、民政事務總署（民政總署）和衞生署與相關部門代表會面。下午環境局局長黃錦星聯同環境保護署和渠務署代表，以及香港大學土木工程系張彤教授向專家團介紹全港污水監測計劃的科學技術基礎及持續研發、結合政府行動的推展過程和抗疫效用，以及未來方向等。