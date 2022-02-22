竹篙灣管理混亂遭鬧爆　59歲女子曾激動企跳

疫情肆虐，確診人數創新高，竹篙灣社區隔離治療設施管理混亂再度引起關注，有隔離人士幾乎精神崩潰，「有人大叫、有人啪門、有人淋雨」，昨(21日)下午更發生企圖跳樓事件，一名59歲女病人疑不滿膳食安排，激動得企跳求死，驚動警方及消防到場，事主最終被勸服恢復平靜。竹篙灣亂象叢生，不少人檢測結果呈陰性，卻遲遲不獲安排離開，情況猶如錢鍾書《圍城》所言「城外的人想衝進去，城裡的人想逃出來。」不少入住人士更在網上群組訴苦，希望當局能看到他們心聲，提供相關的服務，以及理順離營安排。



一度企跳的女事主姓黃（59歲），據知隔離在竹篙灣社區隔離治療設施第二期，昨午3時許，職員送餐時她不滿膳食及要求換餐，情緒激動，消防接報到場戒備，警方將案件列作「自殺不遂」，其後事主情緒恢復平靜，案件改為「糾紛」跟進。

有知情人士透露，竹篙灣社區隔離設施怨聲載道，市民情緒崩潰，連日有人試圖兆走，惟最終被保安截獲：「轉咗做醫院後，反而多咗人想逃走」。

消防一度到竹篙灣社區隔離設施戒備。

不少正在竹篙灣社區隔離設施的市民在Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」發文批評管理相當混亂，每人遇到的情況都不盡相同，令人難以捉摸整套檢疫程序。記者綜合群組內多個帖文，發現隔離人士獲當局安排入營後，隨即獲發深喉唾液樣本樽，然而亦有人入營數日卻無人理會，要自己多番致電熱線電話查詢，才獲派深喉唾液樣本樽。即使收到樣本樽，也未必有工作人員收樽，令隔離人士無所適從，更不知何日才收到檢測結果。

熱線電話長期無法接通

由於竹篙灣內有大批隔離人士，熱線電話長期無法接通，有隔離人士一日內致電逾百次亦無人接聽，網民Kam直斥：「死咗係房都無人會知。」有網民則笑指：「打得通幾乎中六合彩咁啦。」

有市民呈陰性，卻未能離開竹篙灣。（網上圖片）

而最令隔離人士無法接受的是，即使檢測結果呈陰性且無病徵，亦不知離營日期。網民Lili表示，她本月11日進入竹篙灣隔離，周日（20日）檢測結果呈陰性，當日下午職員已通知她執拾個人物品，可以準備離開，但直到昨日（21日）中午亦未獲安排離開，令她不知所措。

檢測呈陰性仍無法離營 部份人士情緒不穩

另有隔離人士在網上發文指，每日都聽到尖叫聲，以及拍牆撞門大叫聲，懷疑營內有人「精神健康出現好大問題」。隔離人士開設的「同心協力出糟糕灣」WhatsApp群組中，更有人無奈道：「佢遲早困到我哋發癲，揸住個快速測試包陰性嘅，衝出去揸住俾佢睇，然後就走。」

竹篙灣檢疫中心於2020年7月18日正式投入使用，由於近期疫情嚴峻，今年2月初竹篙灣檢疫中心陸續清空，改為社區隔離設施，由醫管局管理。