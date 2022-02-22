住劏房床位清潔工確診　苦等5日未獲安排　低溫下露宿街頭免播毒

「我喺出邊流浪咗好幾日。」任清潔工養家的Lisa（50歲），因為丈夫確診，自本月12日開始停工進行強制檢測，惟因檢測報告滯後，一直不能上班，遂在17日自費檢測並於翌日初步確診，至今未獲衞生署通知覆檢。由於與20多人共住劏房、共用3個廁所，為免傳染同屋住客，她仿效早前確診的丈夫，一度在廣東道及天星碼頭一帶的行人隧道及公園露宿，在七、八度的低溫下，只有一張棉被保暖，發低燒及不時咳嗽的她說：「咁大個人都未試過流浪，好無助！」



Lisa與丈夫先後新冠病毒初步確診及確診，為免傳染劏房同屋住而露宿街頭，其丈夫於16日被安排到竹篙灣隔離，她於廣東道及天星碼頭一帶隧道及公園露宿4天後，租住友人住所獨自隔離。（翁鈺輝攝）

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本月12日，任職清潔工的Lisa接獲通知，其丈夫確診新冠病毒，她隨即收工並於12日及13日進行強制檢測，其後在家等候結果不能上班。惟衛生署核酸檢測報告滯後，她為盡快回到工作崗位，於17日自費檢測，翌日證實對新冠病毒呈陽性，她只好繼續靜待衞生署安排。

Lisa自費檢測上周五（18日）初步確診，至今日仍未接獲衛生防護中心再聯絡。（受訪者提供）

同住劏房一屋20多人 共用一廳三廁

Lisa與丈夫居住尖沙咀一劏房床位，劏房一屋20多人，共用一廳及三個廁所，其房間則有八個床位，十分擠迫。丈夫於12日確診後，未有即時安排入住社區隔離設施或入院，為了不要傳染Lisa同屋住客，丈夫流浪街頭， 直至16日獲安排到竹篙灣隔離。Lisa於18日初步確診後，為免傳染同屋住客，同樣流浪街頭，「同用一個廁所都會傳染！」

Lisa隨後四日於尖沙咀一帶流浪，例如在廣東道及天星碼頭的公園露宿，「冇沖涼，身上只得一套衫，去廁所都唔方便」。今日天氣寒冷及下雨，市區昨日更只有7度，她僅有一張棉被保暖，「好凍！聲都變咗少少！」她一直發低燒，電話訪問期間更不時傳來咳嗽聲：「咁大個人都未試過流浪，好無助！」。面對現時的困局，夫婦十分無奈：「老公不停打電話安慰，佢都幫唔到我。」直至昨晚， Lisa以每日數百元租住朋友單位獨自隔離，友人則搬住其他地方。

初步確診至今第五日，她一直苦候衛生署進一步安排，身體越發不適，卻無法成功預約就醫，亦不敢貿貿然進入私家診所，無計可施下，只能冒險外出購買消炎藥及清瘟膠囊。早前有另一名同屋主懷疑確診，Lisa已提建議安排懷疑確診者單獨用一個廁所，「唔通個個都要去流浪？」

Lisa月入1.5萬元，為了符合公屋入息審查，丈夫未有工作，床位月租三、四千元，加上供養父母，他們毫無積蓄，她現時每日食飯及日租負擔沉重。Lisa自12日已無上班，她無法就醫及提供病假紙，公司只能扣除其例假及勞工假期，「公司話唔會扣年假」，後續安排則不得而知。她希望政府盡早安排地方供懷疑個案隔離，她有氣無力地說：「畀個地方我住。」