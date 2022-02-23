疫苗通行證｜青衣城一度現巨型QR CODE　網民：掃碼力牆

踏入2月24日，政府進一步收緊社交距離，進入商場及食肆，除了要掃「安心出行」二維碼外，更需持有「疫苗護照」。不少商場及超級市場等，已提早於昨日（23日）在門外及處所範圍內，多處張貼「安心出行」的二維碼，方便進入的市民用智能電話掃讀二維碼。由於掃碼需時，如人流多的地方有機會造成阻塞，有商場提出解決方法。

由港鐵公司管理的青衣城及將軍澳Popcorn嚴陣以待，昨晚（23日）有網民在青衣城，發現有工人在商場內的柱上，張貼將2米高的「安心出行」巨型二維碼。不過記者今早（24日）8時許到場，同一位置已換上6張小幅二維碼，巨型QR CODE不復見。



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巨型QR CODE讓市民可在遠處掃碼，毋須聚在一起。拍攝者將相片上傳社交媒體後，即惹來不少網民留言，笑言「好大個掃碼力牆」、部份網民則認為，即使大型QR CODE仍會被前面的人士阻擋，根本無用：「不如吊個安心出行上天花板」。記者今早（24日）8時許到青衣城，發現同一位置已換上6張小幅二維碼，巨型QE CODE不復見。商場不同出入口都放上多個告示牌，一字排開供市民掃碼。

亦有網民發現位於將軍澳的商場Popcorn ，由地鐵站進入商場門口位置，擺放多個告示牌，上面統統貼滿「安心出行」、不下30個的二維碼，遠看儼如練靶場。