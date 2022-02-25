警隊4大特警部隊遴選過程首公開　飛虎教官：永不放棄決心至關鍵

「我哋嘅要求絕對唔係你體能叻就得，我哋要嘅係你嘅決心、使命感同埋捨我其誰嘅精神！」警方特警鄰選過程一直充滿神秘鮮為市民所知，警務處破天荒公開一年一度為4大特警部隊，包括特別任務連(飛虎隊）、機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊舉行的聯合基本遴選過程，揭開特警遴選的神秘面紗；參與主持是次聯合基本遴選的飛虎隊攻擊隊隊長宇Sir分享秘訣，一語道出永不放棄的決心是所有特警的必要條件。



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4支特警部隊的聯合基本遴選一年一度舉行，通常歷時4日3夜，百多名有志投考4大特種部隊的警務人員會在粉嶺機動部隊基地接受多樣且極具挑戰性的考核。考官會要求考生在面對大量體能考核的同時，進行觀察力和記憶力測試，更要參與模擬行動，務求全方位評核每一位考生，確保他們有潛質和基本能力應付其後的艱苦訓練。

通過「地獄週」進階遴選 方可躋身飛虎隊

當中只有約數十名具備機智及體能的精英能夠通過聯合基本遴選，繼而參加為期3個月的基礎訓練課程；完成課程及成績優異者便可加入機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊。而有志投考飛虎隊的警員，就更要在完成聯合基本遴選後，參加一個為期一星期、俗稱「地獄週」的進階遴選；通過進階遴選後，再完成基礎訓練課程及為期半年的進階反恐訓練課程，方有機會躋身這支警隊王牌部隊。

遴選考生近廿載的宇Sir，訓練出一代又一代的飛虎，他在每年的聯合基本遴選中見盡各種考生，有考生因準備不足而名落孫山，亦有考生經過千錘百煉成為他出生入死的戰友。宇Sir解釋，當警察是香港市民第一道和最後一道防線的時候，特警正正就是這道防線的基石，他們背負住全警隊，甚至是全香港市民託付給他們的責任和期望，因此「永不放棄」的決心正是所有特警的必要條件。

宇Sir續分享每一名能成功通過考核的考生背後，都有着各自的血和淚。其中一名現役的飛虎隊隊員就曾經在參與地獄週時，接到家人通知父親病重垂危。該隊員面對自己的夢想及父親病重的兩難抉擇，最終他毅然選擇前往醫院探望並送別父親；惟送別父親後，即使他懷着悲傷，但仍要堅持到底，盡力完成所有考核。原來能夠支持該隊員繼續走下去的原因，就是他在父親彌留之際，答應一定要考入飛虎隊。

新一代特警訓練更科學和系統化

作為資深特警教官，談及新舊世代特警隊員的變化，宇Sir說時代在變，社會對於警隊的要求和期望也愈來愈高，新一代特警隊員訓練比以前更科學和系統化，令訓練水平一代比一代高。警隊在設計有關遴選過程不斷進步，當中更邀請警隊心理學家分析及優化遴選評估制度，務求令考官能於短時間內更有針對性地挑選最合適的考生加入部隊。

警務處破天荒與電視台《無綫電視》合作，透過「真人騷」《不可能任務》，首度公開特警遴選過程，其間亦邀請電視台藝員參加聯合基本遴選，以作體驗，節目將稍後播出。