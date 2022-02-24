國安處搜查旺角「初凝 · 芝茶」拉2人　涉嫌煽惑他人違反防疫規例

警方繼上周二（15日）以涉嫌違反《刑事罪行條例》作出具煽動意圖行為及洗黑錢罪，拘捕藝人阮民安，其前妻的弟弟亦同被捕後，國安處今日（24日） 下午再出動採取拘捕行動，聯同大批機動部隊人員掩至旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓台式飲品店「初凝 · 芝茶」搜查，並檢走最少兩箱證物，2名女負責人涉嫌煽惑他人違反防疫規例被拘捕。消息稱，有關店舖曾在網上發布反政府及抹黑防疫政策言論。



消息稱，國安處於今午採取行動，以香港法例第 200 章《刑事罪行條例》第9及10條，「作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕兩名年齡分別21及24 歲的本地女子，兩人涉嫌於社交平台發布多篇帶煽動性文章，當中包括公然發表言論煽惑他人違反防疫規例。據知兩名被捕人分別姓侯及林，她們為涉事「初凝．芝茶」店舖的負責人，將被通宵扣查，料將於稍後被帶往法院提堂。警方表示，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

警方同時根據法庭手令，搜查兩人住所及位於旺角的飲品店，並撿取一批涉嫌與案有關物品，包括煽動仇恨及煽惑他人違反防疫規例的宣傳海報、及曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。

據悉根據警方調查，「初凝 · 芝茶」自2020年10月在旺角中心開業的以來，多次發布反政府、諷刺警隊的文宣，涉煽動仇恨政府及抗爭思想。本月9日該店在facebook專頁發出多幅帖子，內容包括指「世界各地已經解除防疫機制，亦呼籲市民不用打針，因為乜針都預防唔到」等，藉此呼籲他人拒用「安心出行」上載或出示疫苗接種紀錄、不接受病毒檢測；又建議要接種疫苗的學生，在打針後集體詐病缺課，營造疫苗副作用，使家長及學校受壓而抵制打針。

至上周二，該店在Instagram轉載網媒有關政府抗疫的報導，以圖文並茂及大字標題圖抹黑整個政府抗疫團隊及「全民檢測」做法。