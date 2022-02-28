疫情｜預約求醫電話不通　確診者長沙灣診所「摸門釘」鼓譟

本港第五波疫情失控，每日新增確診個案數以萬計，醫院及社區治療設施床位不足。醫管局原本設立9間指定診所供確診者預約診症，有確診者不滿三日來不斷打電話預約均未接通，其男友高燒40度不退，致電999求助亦斷線。今（28日）早她倆自行到長沙灣的指定診所求醫，但與10多名同樣預約未果的市民，包括手抱1至2歲孩子家長都被拒及勸離，在場人士一度鼓譟，批評「醫療設施真係淪陷到第三世界國家咁」。事件更驚動警方到場調停，該批求醫者其後散去。



確診市民柯小姐表示，她於上周五（ 25日）接獲核酸檢測陽性結果通知，其男朋友同日快速測試確診，「佢燒得好嚴重，佢有暈低嘅情況，我一燒就食Panadol（必理痛），我已食超過8粒（限制）。」他們上周六致電999求助，然而轉駁其他部門後無人接聽或斷線。他們連日來致電預約指定診所，均未能接通，慨嘆：「我已經打到無可奈何」。

柯小姐的男友連續高燒三天未退，一直徘徊約40度，在無計可施下，今早約10時，男友貼着退熱貼與她一同前往指定診所之一的長沙灣賽馬會普通科門診診所嘗試求醫。柯小姐稱當時約13名同路人在診所外，主要是老弱婦孺，「應該唔係我一個人打唔到（預約電話），係好多人都打唔到，我連跨區都打埋，都聯絡唔到、book唔到睇醫生！」

「現場所見好多都係抱住小朋友嚟，啲家長都係喊住求啲醫護可唔可以網開一面，扮睇唔到放吓（放行入內），醫佢哋呢？」柯小姐更引述有家長稱子女發燒，已無法下床，只能到場問醫護有什麼方法可紓緩情況，但醫護亦無法答覆。

柯小姐與男友在診所門外等候一個多小時，她指診所內候診病人寥寥可數，其間只看到兩、三人進入診所看醫生。但醫護人員只着在現場人士離開及進行電話預約，令在場人士不禁鼓譟。早上11時許，警察到場維持秩序並着確診者離開，柯小姐轉述警員稱「打唔到冇辦法㗎啦，自己醫自己」。

「我覺得醫療設施真係淪陷到第三世界國家咁，網上啲資訊好混亂，自己確診，我大人忍得到我盡量忍，但小朋友真係頂唔順，連手抱都要過嚟，只係想睇醫生，食過藥啫⋯⋯」柯小姐擔心她和男友病情會持續惡化，但最後只能回家繼續打電話，盼醫管局可以增加指定診所及診症名額。

警方表示，今早11時半，警方接獲指約10人在長沙灣賽馬會普通科門診診所外，因預約失敗而不滿，兩名男子拍打玻璃。警方到場後，現場人士和平散去，案件列作投訴處理。