女子人肉霸車位賴死唔走：有本事你早啲排隊　網民斥行為好肉酸

本港公眾錶位不足，泊車爭執時有發生。近日一名女子欲替丈夫尋覓公眾咪錶位，不惜「人肉霸車位」，拒讓其他車輛停泊，並以攬炒作威脅：「咪塞住佢唔好走囉，大家唔好返工」，最終驚動警員到場調解。近10分鐘的車Cam短片在社交平台瘋傳，不少網民替拍片者不值，斥女子無理行為「好肉酸」。



據車Cam片顯示的時間，事發時間應為上周六（26日）上午9時許，當時拍片者正駕車駛至一個公眾錶位，剛巧有一輛藍色私家車駛離錶位，拍片者欲使前停泊，但有一個身穿灰色衫的女子站在馬路中，拒絕讓拍片者駛入。

拍片者說：「唔可以咁樣霸住，先到先得架。」女子答道：「我頭先排緊隊架。」拍片者勸女子離開不果，於是報警求助。其間女子續說：「我係後面排隊，你話我打尖？咁你咪塞住佢唔好走囉，大家唔好返工。」女子又說：「有本事你早啲出嚟排隊都得架。」

等候警察到場期間，疑似是女子的丈夫上前向拍片者道歉：「唔好意思啊，我都講唔明佢啊。排錶位唔係咁樣架。」但女子仍不作理會，毫無退讓意思，反催促丈夫返工，直言：「使乜對唔住啫，嘥X氣！」其後兩名警員到場向女子及拍片車了解事件，片段就此結束。

網民反應幾乎一面倒，紛紛指責女子行為：「其實個女人真係唔要面」、「好肉酸」、「通常會咁樣霸位既人都係冇車牌，一啲常識都冇」、「你是人，不是車，這是停車位，為什麼這麼簡單的道理都會有人在做」。

根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款$5000或監禁3個月。