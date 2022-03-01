停業期上門為老幼街坊義剪　筲箕灣髮型師：感覺好有愛好開心

第五波疫情確診數字連日創新高，政府2月10日起收緊防疫措施，將髮型屋納入599F章限制的表列處所，原定關閉至2月24日疫苗通行證實施，惟其後再延長髮型屋等處所停業期至4月20日。不少髮型師需改以上門理髮維持生計。

筲箕灣一間髮型屋的東主兼髮型師Thomas，近日上門義務為小朋友及長者剪髮，希望為社區出一分力，惟坦言如果4月20日後仍未能復業，行業生計及前景將十分渺茫，認為政府應要求業主減租或豁免以支援業界。



Thomas於筲箕灣經營髮型屋。（魯嘉裕攝）

Thomas近日上門義務為小朋友及長者剪髮，希望為社會出一分力。（受訪者提供）

Thomas於筲箕灣經營髮型屋，自從上月中政府宣布髮型屋需要停業後，如同不少髮型師般，Thomas主要為熟客上門理髮，「當我收250蚊剪個頭髮，4個都係得1千蚊，仲未計車錢」，他認為與其四出奔波，不如改為區內小童及長者義剪，為社區出一分力更有意義，希望直至4月20日店舖可以復業。

Thomas於社交平台發帖後，馬上獲不少街坊聯絡，大部分為小童的家長，現時每日最多會為4至5人義剪。Thomas指最初有些不認識他的人曾懷疑他會否另有目的，「會諗我係唔係上到去先收錢」，但經Thomas解釋後家長們均十分理解，「佢哋好開心，會問吓真係唔收錢？又問我飲唔飲汽水」。另外令Thomas感受更深的是看見不少小朋友，因停課期間甚少會出門，「嘩有哥哥幫我剪頭髮，個感覺好有愛好開心」。

於疫情下Thomas上門義剪亦特別謹慎，包括消毒好圍布及工具。（魯嘉裕攝）

於疫情下Thomas上門義剪亦特別謹慎，會每天早上除了自己，亦要求客人先進行快速測試確保安全，到達客人寓所時亦會再消毒好圍布及工具。另外Thomas亦會盡量安排於對方寓所外，例如後樓梯、走廊等位置剪髮，減低傳染機會。

然而於停業影響下再要維持義剪，Thomas指暫時只靠新年前累積的積蓄過活，「如果4月之後再唔開，呢行包括助手都無乜生計可言」。他指現時髮型師尚可上門剪髮賺取少許收入，但助手們未有足夠技能，如繼續「手停口停」則不排除有很多人會轉行，「呢行最重要係新血同人手，如果佢哋都流失，（行業）前景會好渺茫」。

Thomas批評現時政府「一刀切」要求全行停業，並無考慮過他們的生計。（魯嘉裕攝）

他又批評現時政府「一刀切」要求全行停業，並無考慮過他們的生計，現時停業兩個半月，未計員工薪金，單是租金等支出已達7至8萬元，即使政府新一輪抗疫基金最高可獲發5萬元資助，亦不足夠交租，批評措施是資助業主多於資助業界，「唔好講到咁好話資助我哋，我哋人手全部都係零蚊（津貼）」。他認為，政府要求全行停業就應該負上責任，「宜家禁你（營業）然後畀5萬蚊你，做咩啫，你餵寵物咩？」，指政府如要求業主減租或豁免，對業界幫助更大。