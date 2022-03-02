青衣方艙醫院｜房間用非本地插座　當局入住前已加裝轉插器拖板

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，港府在國家建築隊支援下正興建8個社區隔離及治療設施（或稱方艙醫院），其中青衣方艙醫院歷時一星期已完成建設，昨日（3月1 日）起陸續接收病人。不過有網民發現方艙醫院供病人入住的房間內，使用非本地電器插頭，溫馨提示入住的市民被送往隔離前，「記住帶埋一兩個轉插」。消息稱，方艙醫院管理當局知悉相關情況，已為每房間提供額外的轉插器及拖板，入住的病人可使用本地電器，毋須自行帶備轉插。



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有網民在網上發帖，指方艙醫院使用非本地插頭，提醒被送往隔離的市民，「如果咁唔好彩被送人去，記得帶埋一兩個轉插吖」。消息稱，由於方艙醫院獲國家建築隊支援下興建，故內裏設備包括電器插頭等均採用內地制式，主要屬於兩腳插而非本地的三腳插。消息指，管理方艙醫院的港府當局知悉有關情況，並已在隔離病人入住前提供轉插及拖板。

據了解，青衣方艙醫院內每間房間內共有3張床及4個插頭，當局已為每個插頭加設轉換器，另每張床位亦加設一個拖板。故入住的病人如常可使用本地電器，毋須自行帶備轉插。

青衣方艙醫院提供3,900個隔離床位，主要用作接收無病徵或輕症患者。現場劃分成多個區，隔離單位前後均設窗，即背對背的單位可拉開窗簾對望及開窗；而單位備有床、窗簾及冷氣等設施，部份設施包括洗手間和浴室則需要共用。

昨日起青衣方艙醫院已開始接收病人，《香港01》記者於晚上7時許在場所見，一度有3輛抗疫專車先後駛入方艙醫院，每輛車各載了一名患者，3人先後落車並入住隔離房間。

▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼

