疫情｜一屋5人確診收28快速檢測包7手帶　確診者：佢哋亂到錯晒

本港第五波疫情嚴峻，政府上月25日公布承認快速抗原測試結果，快速檢測包價格上升、品牌繁雜，市民想購買衞生署使用的快測包品牌並不容易，然而有居家隔離確診者表示一屋5人確診，卻在10日後接獲共28包快測及7條電子手環，最後只使用了5包，剩下23包。她認為確診人數飆升，政策不斷改變，資訊亦很混亂，衞生署「一時之間追唔到咁多cases」，希望當局做好物流管理，將資源及時派發給需要的巿民。此外，亦有網民於Facebook群組稱，在確診超過14日並痊癒才收到政府遲來的抗疫物資包，並有抗疫物資包送錯地址等。



陳太太一屋五人確診，但獲派7條手帶及28包快速測試包。（陳太太提供）

派測試包欠妥 放門口「放咗幾耐冇人知」

陳氏夫婦與兩名子女（分別兩歲及兩個月）及家傭，在上月11及12日接獲衞生署核酸檢測確診報告，5人在家隔離。陳太太表示，確診10天後（即上周初）始，4日內先後接獲政府派發的快速測試包，分別3次8包、1次4包，共28包，「有時一開門就放咗門口，仲要放咗門口冇出聲，放咗幾耐冇人知」，她不清楚為什麼派28包及派給誰。家中5人分別在25及26日進行快速測試，均獲得陰性結果，成功剪手帶恢復自由，因此只用了5包快速檢測包，尚餘23包。

陳太太一屋五人確診，但獲派7條手帶及28包快速測試包。（陳太太提供）

多派手帶人員懶理：是旦揀一條啟動

她懷疑衞生署不能將一家人合併成同一個案處理，「佢當你五個個體戶」。陳太太又指，一屋5人確診卻共接獲7條手帶，「我懷疑佢哋亂到錯晒」，衛生署人員分5次來電協助啟動手帶，人員驚訝他們獲派7條手帶，但過後僅稱「由佢啦，唔好理，你是旦揀一條出嚟啟動咗自己嗰個先。」

「只能夠講係資訊好混亂」，陳太太稱他們處於新增確診個案開始由千人飆升至萬人期間，「佢（衞生署）一時之間追唔到咁多cases」，政策又不斷改變，「總之好亂」。「其實確診之後真係好靠自律性去自我隔離，因為都冇人得閒理你。」人員曾稱會將他們送往社區隔離設施，其後又表示可以居家隔離，她一度擔心確診日子會不同，須與子女分開隔離。

隔離期間，陳家小朋友曾經發燒及咳嗽，體溫達38.6度，陳太太將他們帶往急症室，「當時冇諗過唔收，因為都係千幾單嗰排」，最終只能回家食退燒藥。她補充指，急症室醫生曾告知她有很多確診嬰兒發燒，所以無法入院，但翌日她接獲醫院來電可安排BB入院，由於當時BB已退燒，所以她將機會留給他人。

除了陳太太一家，有多名網民發帖稱在隔離14日並痊癒後，才接獲政府防疫包，又或無染疫並毋須隔離人士收到誤派的防疫包，顯示當局物資派發混亂情況。