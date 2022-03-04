深水埗𠝹刀賊劫便利店　兩前警員追截不果　一人糾纏間受傷

深水埗發生便利店行劫案。凌晨1時許，據報一名男子，突然闖入南山邨商場內一間OK便利店，並亮出𠝹刀指向收銀職員，聲稱打劫，掠去現金後逃離便利店，期間有兩名市民見義勇為，一度上前追截，惟其中一人與賊人糾纏期間跌倒，嘴受傷。賊人逃去無蹤，警方將案件列作「行劫」，暫未有人被捕。



兩名有份捉賊的市民均為前警務人員，人稱「超哥」及「禮哥」，為南山邨OK便利店的常客，經常在店外「打躉」談天，亦與店員熟落。其中超哥退休已11年，而禮哥則於九十年代離職。

超哥向記者憶述事發經過，他稱，當時一名身穿黑衫黑褲、戴口罩、無戴帽，年約25歲至30歲左右的中國籍男子，走入便利店後，突然向職員大叫「咪郁!想唔想死?唔想死就拎晒啲錢出嚟!」超哥最初以為只是有人開玩笑，隨後見該名男子向城大方向逃走，手上拿著一些現金，店員隨即走出稱「打劫」，超哥等人才意識到剛才真的有劫案發生。

超哥與禮哥兩人立即追前，大約50米後，禮哥成功扯住疑人的衣服，雙方一度糾纏，惟禮哥被甩在地上，嘴受傷。由於朋友受傷，超哥只好放棄追捕，留在朋友身邊照料，所幸糾纏期間，賊人並無拿出𠝹刀等武器：「如果佢揸武器，我揼佢啦!」又指賊人曾問「你知唔知做緊咩?」，超哥則喝道「捉你囉，你賊嚟㗎嘛!」惟最終仍未能將其逮捕。由於傷勢輕微，禮哥事後拒絕送院。

警方表示，於凌晨1時19分，接獲南山邨南豐樓便利店26歲男職員報案，指一名男子懷疑手持鎅刀指嚇他，並劫去約1,500現金。一名66歲男子及一名53歲男子見狀，欲上前追截疑人但不果，疑人其後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列「行劫」，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。該名53歲男子追截期間意外受傷，拒絕送院。