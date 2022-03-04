九龍塘站「播毒」女前傳　被指除罩激動講電話　遭4乘客拳打腳踢

東鐵線九龍塘站今日（4日）上午出現一名「播毒」女子阻擋車門，拉下口罩將口水鼻涕抹在車廂，引起在場乘客指罵。然而警方經調查後發現事件別有內情，涉事女子事前曾於車廂內被指未有戴好口罩激動講電話，車內乘客不滿而發生爭執，4名男女曾向女子拳打腳踢後逃去。警方現將案件列作襲擊案調查。



事發今日早上近6時許，據悉該名44歲姓李女事主於上水站上車，其間因無戴好口罩講電話並情緒激動，引起車上乘客不滿而發生糾紛，一名乘客於沙田站按下車廂內的緊急掣求助。車站職員於大圍站登上列車處理，至九龍塘站該名女子阻擋車門，職員警告不果於是報警。期間有4名乘客曾向女子拳打腳踢，將她踢出車廂後逃逸，女事主鼻受傷流血。

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消息指警方翻查車廂內閉路電視，發現其中一名涉事男子，曾用腳踢向女事主最少10次，現正追緝涉事3男1女。另外據港鐵職員表示女事主因無戴好口罩及阻礙列車行駛最少14分鐘，她涉嫌違反口罩令被警方票控。

網上流傳兩段事發片段，拍得該女子站在列車門口，將口水鼻涕抹在車廂，一名戴鴨舌帽男乘客破口大罵：「個個返工時間，你喺度搞三搞四」，「你用最後解決方法就係跳落路軌去」，兩名港鐵職員在場分隔並嘗試調解。另一片段中女子繼續頂住列車門，稱「大家等啦，唔好講廢話，等警察嚟囉……」，其後女子疑見有人拍攝，遮擋面部及舉中指，乘客群情激憤大罵「唔死都冇用，X你老母」、「阻咗晒」。

港鐵：女乘客鼻水抹車門及向吐口水

港鐵指今早約6時55分，東鐵綫一列由火炭開往沙田站的列車上有乘客按動緊急通話器，通知車長在車廂內有一名女乘客沒有妥善佩戴口罩。職員分別於沙田及大圍站上車了解情況，並勸喻該名女乘客戴好口罩，但未被理會，職員於是報警。其後列車到達九龍塘站，等候警方到場期間，該名女乘客阻礙車門關閉，並將鼻水抹在車門上及向車門吐口水。

由於該乘客的行為令列車未能開出，車務控制中心需安排車上的乘客落車，轉乘下一班列車繼續行程。同時，職員亦一直在現場勸喻該名女乘客，以及協助其他乘客。警方到場後帶走該乘客，事件已交由警方處理。處理事件期間，東鐵綫往紅磡方向的列車服務一度受阻約5至10分鐘。控制中心亦已安排該列車返回車廠進行清潔及消毒。

港鐵指對任何有礙公共衛生及有可能傳播病毒的行為，予以嚴正譴責，公司必定會嚴正處理事件，並已就事件報警。此外，乘客阻礙車門關閉的行為，不但可能影響自己安全，亦會影響列車服務，對其他乘客造成不便。