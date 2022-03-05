港鐵屯馬綫多名車長染疫或需隔離　早上繁忙時段班次需調整

撰文：凌逸德
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今日（5日）港鐵發言人指，因爲屯馬綫多名車長染疫或被列作密切接觸者而需隔離，未能執勤，早上繁忙時段的列車班次需要輕微調整，較正常多約半分鐘。

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