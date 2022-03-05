上葵涌村狗BB疑遭虐殺　遭剖腹挖空內臟　警列虐待動物案

上葵涌村發生懷疑虐殺幼犬的恐怖案件。狗義工文哥今午（5日）接獲市民求助，指在上葵涌村一個休憩公園的山坡，發現一具狗BB的屍體，其腹部被剖開，內臟全被掏空，露出肋骨，傷口極為可疑，懷疑是人為。警方及愛協接報調查後，認為案件有可疑，列作殘酷對待動物案，交由刑事調查隊人員立案調查。



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動物保護組織「毛孩關愛組」的義工文哥向本網透露，今午3時許接獲一名在荃灣工作的市民傳來訊息求助，指於上址發現狗BB屍體，希望文哥協助處理。文哥趕至現場後，赫見狗BB的腹部被劏開，「冇晒內臟，好乾淨，覺得怪」，認為傷口齊整，現場不見半點血迹，不似是野豬所為，遂報警求助。警方趕至調查，並通知愛協督察到場協助。愛協督察經初步檢查後，除了發現腹部傷口外，亦發現狗BB右前腳骨折，認為傷勢有可疑，其後案件由刑事調查隊接手調查。狗BB的遺體其後由愛協檢走作進一步調查，文哥則跟隨警方到警署錄取口供。

文哥對兇徒的冷血行為感到憤怒，亦對狗BB遭毒手感痛心。他希望警方早日將兇徒緝拿歸案，同時呼籲市民關注動物被虐待的情況。

警方表示，於今日傍晚6時09分接獲途人報案，指在上址發現一條不完整的狗隻屍體，懷疑該狗隻曾被人不恰當對待。人員接報到場，經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由荃灣警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。該些狗隻屍體由相關機構人員撿走。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待動物，最高可處罰款20萬元和監禁3年。