抄牌智能化　警方「機械人」全日監視違泊黑點　擬九月港島先行

去年庫房有超過10億元收入來自警方抄牌，雖然警方一年已發出330萬張「牛肉乾」，但違例泊車問題仍嚴重。警方計劃再重鎚出擊，在違泊黑點安裝配備人工智能 (AI) 技術的機械人，24小時監視違泊情況，交通部警員會根據機械人傳來的70秒畫面，向違泊車主作檢控，目前兩部機械人測試效果理想，料微調整理後，可於今年9月正式出更執勤，在港島首先推行。



港島總區交通部去年分別在灣仔及西灣河2個路面安裝「抄牌機械人」測試。上圖為西灣河。

港島總區交通部去年開始分別在灣仔及西灣河2個路面安裝「抄牌機械人」測試。該機械人裝設有二個便攜式系統，每個系統備有高清攝錄鏡頭，使用4G無線傳輸功能至影像分析軟件(人工智能)，以識別車牌和交通行車罪行。機械人會監控交通情況，記錄違反交通規則的車輛，包括單黃線、雙黃線及巴士站非法停車，自動鎖定非法停車10秒的車輛，倘有關車輛沒有離開，機器人會把該車停止10 秒前後 30 秒視頻片段，即共70秒的短片傳送西灣河港島交通總部的伺服器，警員透過畫面檢視有關車輛有否違泊，然後會作出檢控，不用浪費太多外勤人手在抄牌上。

港島總區交通部去年在兩個路面安裝「機械人」測試。（警方提供）

由於機械人可以24小時監控，完全沒有空窗期，對一些喜歡「偷雞」違泊司機有一定阻嚇作用，有利改善交通擠塞情況。據了解，機械人可以自動辨識巴士埋站，不會拍攝。而緊急車輛及擁有限制區停車許可證的車輛（如解款車）則如舊獲得豁免。

據了解，警方交通部去年6月開始進行路面測試，機械人設置於筲箕灣道與太康街交界，以及軒尼詩道與天樂里和馬師道交界進行實地測試，每周測試一至兩次，但未用作執法。測試效果理想，在香港生產力促進局的協助下，將微調且完善相關系統，最快九月推出，相信會在港島違泊黑點試行。

警方去年在灣仔及筲箕灣測試智能交通執法機械人。（警方提供）

去年，警方共發出330萬張「牛肉乾」，較前年約270萬急升逾五分一，每張罰款320元合共為庫房帶來超過10億元收入。