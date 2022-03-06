3000警員染疫或要強檢　警隊擬闢洞梓度假屋等作部門隔離

第五波疫情爆發，警隊確診個案幾何級上升，目前一成多人手即至少3,000人因感染或屬於密切接觸者而需要強檢及在家工作。消息指其中以西九大西九龍總區錄得超過700宗個案最為嚴重。警方正研究在八鄉少年警訊中心、洞梓警察度假屋等地方闢室予確診警員隔離之用。



+ 4

警方回覆查詢表示，第五波疫情爆發以來，警隊目前有一成多人手，因感染2019冠狀病毒病而不能上班，或屬於密切接觸者而需要在家工作。然而，警隊已經適時採取應變方案，靈活調配資源，包括抽調後勤人手協助前線工作及延後非必要的訓練項目等。為保障人員及市民的健康，警隊會按照風險評估為人員提供足夠的防護裝備，並安排人員每日進行檢測。遇有人員確診，警隊會積極配合衞生署的跟進和調查，並在人員的工作地方進行徹底清潔及消毒，以及為人員及其家屬提供防疫支援。

根據資料，警隊截至3月人手編制約38,390人，即約3,839人受影響。消息指，根據上周最新數字，西九警區錄得約700宗確診最為嚴重，另外港島區亦有至少450宗確診個案。警方正研究在八鄉少年警訊中心、洞梓警察度假屋等地方闢室予確診警員隔離之用，其中八鄉部份地方已闢作檢疫單位，未有被徵用的部份正作考慮之列，但一切要待衛生署檢視後才確定是否合用。據知，警隊曾建議動用警察體育遊樂會為隔離設施，但因為上址中央冷氣系統不適宜作隔離單位。