男子馬鞍山大金鐘玩滑翔傘墮崖　由直升機送院

撰文：凌逸德
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一名男子今日（9日）中午12時33分在馬鞍山大金鐘玩滑翔傘時，意外墮下約4米高崖，陷入半昏迷。警員接報到場，事主恢復過來清醒，他頭部、下巴受傷，由直升機送往東區醫院治理。警方正調查意外原因。

滑翔傘