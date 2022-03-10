太古廣場七旬翁遭箍頸狂踩頭　疑兇仍然在逃　傷者情況危殆

金鐘太古廣場昨晚（9日）發生傷人案，一名70歲老翁在商場3樓位置，突然被人從後箍頸，繼而拖落地襲擊，包括不停被人用腳狂踩頭部，疑兇得手後向高等法院出口方向逃去。老翁面及頸重傷，倒地昏迷。救護員將傷者急送瑪麗醫院搶救，至今情況仍然危殆。警方連夜追緝涉案兇徒，惟至今日（10日）清晨時份，疑兇暫時仍未落網。



就現場所見，商場3樓近玻璃圍欄位置，地面遺下大灘鮮血和傷者的衣物。大批警員到場拉起封鎖線，正調查事件起因。

警方指昨晚（9日）8時13分接獲報案，一名男子受傷倒卧在金鐘太古廣場。警員接報到場，經初步調查，一名黑衣人懷疑在上址以手及腳襲擊事主其後逃去。70歲事主頭及頸部受傷，昏迷被送往瑪麗醫院治理。案件列傷人，交由港島總區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

警方正追緝一名男子，身高約1.7米，中等身材，蓄短黑髮，案發時身穿黑色上衣及黑色長褲。任何人如就案件有資料提供，請致電2860 7822與調查人員聯絡。

根據閉路電視片段拍攝到的情況，可見片段中一名身穿黑衫黑褲及戴口罩的男子，從後箍頸將事主由商場座位上拉起，事主雙腳曾掙扎約5秒，惟其後疑失去知覺，疑兇續將事主緊箍數秒，其後鬆手將他拖跌在地上。疑兇最少8次猛力踢向及踩向事主的頭部，其間一度用手指向事主疑似講話，其後再次踩向事主身體後離去。

警方表示，男事主姓袁，70歲。9日晚上8時13分，警方接獲金鐘太古廣場保安員報案，指發現事主於3樓位置被人襲擊，其後倒地昏迷。救護員接報到場，男子面部重創受傷，由救護車送往瑪麗醫院搶救。