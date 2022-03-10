金鐘太古廣場七旬翁遭箍頸踩頭命危　23歲男子涉企圖謀殺被捕

金鐘太古廣場一名70歲男子，遭兇徒箍頸踩面襲擊，面及頸部重創，情況危殆。消息指，港島總區重案組於梅窩拘捕一名23歲男子，涉嫌「企圖謀殺」，警方正調查其襲擊原因。

據了解，傷者任職廚師，在商場閒坐期間被人襲擊。商場3樓近玻璃圍欄一度遺下大灘血迹，今日（10日）所見已經清理好，相信沒有設施因事受損。



事發於昨日（9日）晚上8時13分，姓阮（70歲）老翁被發現在商場3樓位置倒地昏迷。救護員接報到場，阮翁面及頸部重創受傷，由救護車將事主送往瑪麗醫院搶救，目前情況仍然危殆。

據了解，傷者任職廚師，懷疑在商場閒坐期間被人襲擊。商場3樓近玻璃圍欄位置，事發後地上遺下大灘血迹及衣物，大批警員到場拉起封鎖線。今日（10日）記者再到現場，血迹已經清理好，相信沒有設施因事受損。

CCTV片段拍得案發經過，片中一名身穿黑衫黑褲及戴口罩的男疑兇，從後箍頸將事主由商場座位上拉起，事主雙腳曾掙扎約5秒，惟其後疑失去知覺，疑兇續將事主緊箍數秒，其後鬆手將他拖跌在地上。疑兇最少8次猛力踢向及踩向事主的頭部，其間一度用手指向事主疑似講話，其後再次踩向事主身體後離去。

警方正翻查閉路電視調查行兇經過及原因，任何人如就案件有資料提供，請致電2860 7822與調查人員聯絡。

事主頭部重創，消防及救護人員接報到場並將他送院搶救。