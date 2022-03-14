六旬港漢疑台灣跌傷癱瘓　熱心看護網上求援　盼助尋親及大眾施援

一名熱心的台灣看護，昨日（13日）在facebook群組「香港人在宜蘭」求助，她指一名來自香港的六旬漢，日前疑在當地跌倒，傷及頸椎，身上金錢亦懷疑被盜，在沒有台灣健保的情況下，經濟拮据，未能施手術醫治。眼見該名六旬漢無親無故，終日臥床動彈不得，她雖非對方的看護，但於心不忍在網上求助，盼為男事主尋親及大眾施援，「有沒有善心人士幫幫忙？」有網民指曾聯絡入境處，但因非家人未能受理。



+ 2

有關帖文附以數張照片，包括姓許（61歲）男事主的臥床照、病床資料及其香港永久性居民身份證。據發帖的姓陸看護透露，她是雙和醫院其中一名病人的看護，早前許男入院，並留醫於毗鄰病床，一直缺乏親友照顧。她見狀向對方了解，得知許男早前在游泳池跌倒，並傷及頸椎，雙手麻痺，被中興醫院拒收後，3月11日才轉送至雙和醫院，但迷糊間身上千元台幣不翼而飛，懷疑被盜。

該名看護指，許男聲稱自己抵台逾30年，「家裡音訊全無，他自己都不想找」，他亦沒有健保，經濟拮据，恐醫療費高昂而未能施手術，「醫生只能給他一些藥物消炎消腫，不做手術。」她指，許男動彈不得，須插尿管及使用尿布，吃飯、喝水、洗澡均不能自理。她因要離院，放心不下許男慘況，遂在網上求助，希望有人助為尋親或提供援助，「沒有錢手術，又沒有朋友，請問香港有健保或醫療資源嗎？急須香港人幫助！」

帖文一出，立即引起港台兩地網民熱烈迴響，有指一名姓高的熱心市民，立即贈送尿片、濕紙巾、看護墊等物品。不少台灣網民亦立刻熱心轉載，並指可聯絡香港入境事務處；有香港網民則指已聯絡入境處，但對方表示必須由家人或相關人士（例如當地醫院）聯絡才能受理，「請問有冇人可以轉達畀相關人士去聯絡入境處？」