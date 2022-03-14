「香港監察」涉違國安法　國安處發警告　要求移除網站內容

英國非政府組織「香港監察(Hong Kong Watch)」今（14日）日在Facebook專頁上表示，收到香港警務處國家安全處的正式警告，稱網站或已違反了《港區國安法》，令香港監察成為被國安法針對的首批外國組織之一。據了解，香港監察行政總裁羅傑斯（Benedict Rogers）被要求羅傑斯在72小時內移除Hong Kong Watch網站的內容，否則可被罰款10萬港幣及監禁3年。



據知，警隊國安處在發給香港監察行政總監羅傑斯的信件和電子郵件中，指控香港監察正在「從事嚴重干預香港特區事務和危害中華人民共和國國家安全的活動，包括游說外國對中國或香港實施制裁或封鎖以及從事其他敵對活動，以及嚴重干預香港特區政府或中央人民政府制定和實施法律或政策。

當局又指控香港監察違反了《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，警告香港監察行政總監可能面臨3年監禁或10萬港元罰款。香港監察及羅傑斯是首批被國安處點名指涉嫌違反《港區國安法》的外國組織及外籍人士。

首批外國組織及外籍人士涉違國安法

「香港監察」總部設於英國倫敦，是英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯所創立，該組織過去有份起草並推動美國通過《香港自治法》等涉港法案。上月中，香港網民已無法訪問 香港監察的網站，而Facebook仍可以瀏覽該組織的網頁。