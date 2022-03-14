CCTV直擊｜竊賊偷海味舖30萬元冬蟲草　職員嘆﹕疫情下真係好傷

近日盜竊事件屢見不鮮，今日（14日）西營盤一間海味舖被人偷走價值約30萬元的名貴冬蟲草，蒙受嚴重損失。根據網上流傳的閉路電視片段可見，一名身穿灰衣的中年漢在店舖外駐足，雖然他背對店門，但一直偷覷店內情況，當看到店員忙於打掃清潔，沒有留意店頭情況時，該名男子立即偷去一大盒冬蟲草，並逃之夭夭，當時職員仍未察覺。



警方於今晨10時01分接獲一名33歲姓林女職員報案，指她在西營盤德輔道西130號錦全樓地下一間海味舖工作，她翻查閉路電視片段時，發現在上午9時許，一名男子偷走店內約2斤重的冬蟲草，價值約30萬元。警方現正追緝一名年約30至40歲男子，他蓄短髮，中等身材，案發時身穿灰色長袖衣、黑色長褲、黑波鞋。案件列作店舖盜竊，交由西區警區刑事調查隊第5隊跟進。

店員林小姐事後向《香港01》記者透露，當時她及其他職員正在開舖，該名男子已徘徊了至少10分鐘，趁職員背向他時，便偷走了該盒冬蟲草，職員數分鐘後便發現冬蟲草不知所終，翻查閉路電視後揭發事件。林小姐無奈稱﹕「真係好傷㗎，而家疫情」，又指店舖過往未發生同類盜竊事件，惟近期疫情嚴峻，店舖職員需輪流上班，故人手減少，令賊人有機可乘。林小姐估計該名男子是慣犯，不可能主動歸還贓物，希望附近街坊若發現有可疑人士，盡快通知她們。