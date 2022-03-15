兩男涉網上煽惑播毒被捕　31歲確診者曾往元朗天水圍食肆

警方再拘捕兩名男子，涉嫌在網上煽惑他人外出播毒。網罪科昨日（14日）展開拘捕行動，在葵涌及天水圍目標住所附近，拘捕兩名分別22歲及31歲的本地男子，他們涉嫌在今年2月份在網上討論平台及社交媒體鼓吹檢疫人士到不同地方播毒，干犯第《預防及控制疾病規例》第599A章32條「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪。其中31歲被捕男子曾於快測陽性後，在網上詢問餐廳推介，並於核酸檢測初步陽性後，前往元朗、天水圍的餐廳。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總警司譚威信表示，31歲被捕人士明知自己為確診者，仍不理會政府隔離限制，在檢疫期間到食肆用膳，使其他人蒙受感染危險。（警方Facebook直播截圖）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總警司譚威信表示，31歲被捕人士明知自己為確診者，仍然不理會政府的隔離限制，在檢疫期間到食肆用膳，使其他人蒙受感染危險，有關行為涉嫌違反「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪。

31歲被捕男子分別於2月28日及3月3日接獲核酸檢測初步陽性結果，並在2月26日、3月4日及5日前往天水圍一間快餐店、元朗的餐廳及地盤。（警方Facebook直播截圖）

根據警方調查，該名31歲被捕男子於Facebook上載快速抗原測試陽性結果圖片，同時留言詢問「元朗有邊間藍店好食」等。他分別於2月28日及3月3日接獲核酸檢測初步陽性結果，但分別在2月26日、3月4日及5日，前往天水圍一間快餐店、元朗的餐廳及地盤。

22歲被捕人士曾於連登討論區發布「播毒」言論；31歲被捕男子於Facebook上載快速抗原測試陽性結果圖片，同時留言詢問「元朗有邊間藍店好食」等。（警方Facebook直播截圖）

22歲被捕人士曾於連登討論區發布「播毒」言論，調查亦發現他曾於去年7月在同一個網上平台上鼓吹其他人對警務人員使用暴力，另涉干犯「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」罪，現正保釋候查。行動中，警方檢獲2部手機，案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

警方於上周三（8日）分別在油塘、黃大仙、元朗拘捕3名男子（21至28歲），涉嫌於2月在網上煽惑他人縱火破壞檢測中心、攻擊檢測中心相關人員，以及鼓吹染疫人士四處播毒，並發現其中28歲被捕男子曾為確診者，仍分別到4間食肆播毒，又曾在社交平台表示會到他認為是「藍店」的地方播毒。

根據《預防及控制疾病規例》第599A章32條，任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，不得藉身處任何公共運輸工具；或身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或該人在該處的行徑；或藉從事任何行業、業務或職業，而使其他人蒙受感染的危險。一旦被定罪，最高可罰款5,000元及監禁6個月。

警方亦提醒，高等法院於2019年及2020年頒布的臨時禁制令仍然生效，當中禁止在互聯網平台及媒介上促進、鼓勵、煽動或威脅使用暴力，以及禁止針對司法人員及家屬作出起底及滋擾的行為，兩項禁制令現時仍然生效，違反禁制令的人士有機會干犯藐視法庭罪。