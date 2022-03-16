疫情｜亞博館3長者接連昏迷同送院　兩老婦證實不治

本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，今日（16日）上午8時許，亞博隔離設施內接連有3名長者不適暈倒，患者包括九旬老婦、八旬老婦及七旬老翁，職員隨即於8時36分至8時38分報案求助。救護人員其後將三名長者送往北大嶼山醫院搶救，惟兩名老婦送院後證實不治，而老翁則留院治理。



亞博館於2020年底被徵用抗疫，至去年3月疫情緩和下轉為「備用狀態」，但到第五波疫情爆發，醫管局宣布重啟亞博臨時社區治療設施，並增設社區治療設施，一度呼籲退休、於私營醫療體制工作及非全職的醫護加入醫管局自選兼職計劃。

醫管局現時負責亞博社區隔離設施運作，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞早前表示安排較嚴重病人入住亞博，並要集中醫護人手到8號及10號展館照顧病人，而9號及11號展館亦會安排病人入住，暫未能開放1號展館。

醫管局早前回覆傳媒查詢時亦指，目前亞博館8號、9號、10號及11號展館的社區治療設施共提供約1000張病床。當局會按照病人的臨床情況，安排確診病人入住不同治療設施。現時在亞博社區隔離設施中的患者大部份為長者，不少都不良於行、長期卧床或有多種長期病患，需要較多護理人手照顧。

而亞博館2號館則由社署管理，用作接收由醫院管理局轉介的安老院及殘疾人士院舍確診患者，現由社署派員照料，醫管局亦會派出醫生診症。