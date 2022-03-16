疫情｜亞博館再有老婦暈倒不治　10小時内3長者離世

第五波新冠肺炎疫情持續嚴峻，繼今日（16日）早上接連有3名長者在機場亞洲國際博覽館隔離設施內不適暈倒，其中2名老婦送院不治後，至下午5時許再有一名老婦暈倒沒有呼吸脈膊，經送院後證實死亡；是不足10小時內3名染疫的長者離世。



今午5時許，一名90多歲婆婆在亞博隔離設施內不適暈倒，職員發現婆婆沒有呼吸脈膊，連忙報警；惜婆婆被送往北大嶼山醫院搶救後證實不治。

而今日上午8時許，亞博隔離設施內接連有3名長者不適暈倒，患者包括九旬老婦、八旬老婦及七旬老翁，職員隨即於8時36分至8時38分報案求助。救護人員其後將3名長者送往北大嶼山醫院搶救，惟兩名老婦送院後證實不治，老翁則留院治理。

醫院管理局總行政經理劉家獻在下午疫情記者會上指出，今早2名病人送到北大嶼山醫院急救後死亡，2人分別90歲及92歲女患者，今早8時許由亞博7號館送醫院，有關設施是由社署管理的隔離中心，2人送院情況嚴重，分別在9點09分及9點16分離世，2人新冠病毒檢測陽性，均有長期病患，2人無打針資料。另外，一位72歲男病人，由社署管轄的2號館送北大嶼山醫院，病毒檢測陽性，現時情況穩定。

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亞博館於2020年底被徵用抗疫，至去年3月疫情緩和下轉為「備用狀態」，但到第五波疫情爆發，醫管局宣布重啟亞博臨時社區治療設施，並增設社區治療設施，一度呼籲退休、於私營醫療體制工作及非全職的醫護加入醫管局自選兼職計劃。