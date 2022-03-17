馬鞍山7歲女童遇溺案　疑有人提供假口供虛報救生員人數　警拘3人

去年（2021年）9月22日，馬鞍山發生一宗7歲女童在屋苑泳池遇溺，不幸身亡意外。警方調查後，懷疑有人向警方提供假口供，訛稱當時泳池有兩名救生員在當值，但相信當時只得一人。重案組介入事件，並於昨日（2022年3月16日）拘捕3人，包括1名泳池負責人、及2名救生員。此外，亦向涉事的物業管理公司發出傳票。



警方表示，於2021年9月22日傍晚接獲報案，指一名7歲女童於馬鞍山西沙路533號一泳池游泳期間，懷疑遇溺。該名女童當時昏迷，被送往威爾斯親王醫院救治，其後被證實死亡。當時警方接報到場及經初步調查後，相信該名女童在上址游泳期間遇溺。

沙田警區重案組接手人員接手調查、及經進一步調查後，發現上址1名泳池負責人及另外2名救生員，向警方提供假口供，隱瞞事發時，上址只有1名救生員當值。該3名年齡介乎20歲至28歲的本地男子，昨日（3月16日）已被控以各一項「誤導警務人員」罪，而該物業管理公司昨日亦已被票控，案件將於3月21日在沙田裁判法院提堂。

根據香港法例，向警方提供虛假資料、或作出虛假的陳述或指控，觸犯「誤導警務人員」的刑事罪行，一經定罪，最高可被判監禁6個月；

警方又指，非常重視市民安全並呼籲泳池負責人須按照《泳池規例》及相關法例的要求，安排足夠持有有效救生及急救合資格證明書的救生員當值，為泳客提供適時協助。

根據《泳池規例》 第12條訂明，供為數20個或以上住 宅單位使用的私人泳池，其向泳客開放的所有時間內，應有不少 於兩名救生員在場當值，而該等救生員須持有有效證明書，證明持證人的技能標準，不低於香港拯溺總會銅章持有人的技能標準。